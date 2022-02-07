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Meslek lisesinden 1 milyon TL'lik hırsızlık
Meslek lisesinden 1 milyon TL'lik hırsızlık
Bursa'da meslek lisesinden 1 milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çalan Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin yakalanıp, tutuklandı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T10:45+0300
2022-02-07T10:45+0300
türkiye
hırsız
hırsızlık
bursa
okul
polis
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Bursa'da bulunan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gece saatlerinde demir korkuluklardan atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi.Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin 1 milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı. Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi. Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Şahin'in 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Zeybek'in ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/koronavirus-karantinasini-firsat-bilen-hirsizlardan-taksit-taksit-soygun-1053545256.html
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hırsız, hırsızlık, bursa, okul, polis

Meslek lisesinden 1 milyon TL'lik hırsızlık

10:45 07.02.2022
© DHAMeslek lisesinden 1 milyon TL'lik hırsızlık
Meslek lisesinden 1 milyon TL'lik hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Bursa'da meslek lisesinden 1 milyon TL değerindeki CNC kontrol paneli ile kablo çalan Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin yakalanıp, tutuklandı.
Bursa'da bulunan Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gece saatlerinde demir korkuluklardan atlayan 2 kişi, atölyelerin bulunduğu binanın penceresini kırarak içeri girdi.
Burada eğitim için kullanılan CNC makinesinin 1 milyon TL değerindeki kontrol panelini söken 2 kişi, çeşitli kabloları da alarak kaçtı. Sabah okula gelen öğretmenler, hırsızlık olayını fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, hem okulun hem de şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Abdullah Zeybek ve Ümit Şahin olduğunu belirledi. Zeybek ve Şahin, olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki bir depoda saklanırken yakalandı. Depoda yapılan aramada ise CNC kontrol paneli ile bakır kablolar ele geçirildi.
30 farklı suçtan kaydı olan Ümit Şahin'in 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı, Abdullah Zeybek'in ise hırsızlık dahil 32 suçtan kaydının bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kovid 19- Hırsızlık- Ev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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