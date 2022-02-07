https://tr.sputniknews.com/20220207/meta-avrupada-facebook-ve-instagrami-kapatmayi-planliyor-1053579397.html

Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmayı planlıyor

Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmayı planlıyor

Meta, sahibi olduğu sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) genelinde kapatılma senaryosunu değerlendirdiklerini duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T22:25+0300

2022-02-07T22:25+0300

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Meta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, Facebook ve Instagram’ın AB genelinde kapatılabileceği ifade edildi.Meselenin, AB’de kabul edilen ve verilerin yalnızca Avrupa sunucularında depolanmasını ve işlenmesini öngören yeni yasayla ilgili olduğu kaydedildi.Halihazırda Meta’nın verileri ABD ve Avrupa'da bulunuyor. Şirket, yaklaşımının sosyal ağlar ve reklam pazarı açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyor.AB’nin yeni kurallarını Facebook ve Instagram için tehdit olarak gören Meta, transatlantik veri iletim sistemi olmazsa Avrupa pazarından tamamen çekilmeyi gündemine aldı.Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, yasanın yalnızca internet ortamı değil, sosyal ağların mekanizmalarına güvenen tüm işletme sahipleri üzerinde feci bir etkisi olacağını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/metanin-kri-dorduncu-ceyrekte-azaldi-1053415544.html

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