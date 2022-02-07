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https://tr.sputniknews.com/20220207/meta-avrupada-facebook-ve-instagrami-kapatmayi-planliyor-1053579397.html
Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmayı planlıyor
Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmayı planlıyor
Meta, sahibi olduğu sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) genelinde kapatılma senaryosunu değerlendirdiklerini duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T22:25+0300
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yaşam
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meta
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Meta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, Facebook ve Instagram’ın AB genelinde kapatılabileceği ifade edildi.Meselenin, AB’de kabul edilen ve verilerin yalnızca Avrupa sunucularında depolanmasını ve işlenmesini öngören yeni yasayla ilgili olduğu kaydedildi.Halihazırda Meta’nın verileri ABD ve Avrupa'da bulunuyor. Şirket, yaklaşımının sosyal ağlar ve reklam pazarı açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyor.AB’nin yeni kurallarını Facebook ve Instagram için tehdit olarak gören Meta, transatlantik veri iletim sistemi olmazsa Avrupa pazarından tamamen çekilmeyi gündemine aldı.Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, yasanın yalnızca internet ortamı değil, sosyal ağların mekanizmalarına güvenen tüm işletme sahipleri üzerinde feci bir etkisi olacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/metanin-kri-dorduncu-ceyrekte-azaldi-1053415544.html
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facebook, meta, avrupa birliği, instagram

Meta, Avrupa'da Facebook ve Instagram'ı kapatmayı planlıyor

22:25 07.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Meta, sahibi olduğu sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'ın Avrupa Birliği (AB) genelinde kapatılma senaryosunu değerlendirdiklerini duyurdu.
Meta'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu yıllık raporunda, Facebook ve Instagram’ın AB genelinde kapatılabileceği ifade edildi.
Meselenin, AB’de kabul edilen ve verilerin yalnızca Avrupa sunucularında depolanmasını ve işlenmesini öngören yeni yasayla ilgili olduğu kaydedildi.
Halihazırda Meta’nın verileri ABD ve Avrupa'da bulunuyor. Şirket, yaklaşımının sosyal ağlar ve reklam pazarı açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyor.
AB’nin yeni kurallarını Facebook ve Instagram için tehdit olarak gören Meta, transatlantik veri iletim sistemi olmazsa Avrupa pazarından tamamen çekilmeyi gündemine aldı.
Meta'nın Küresel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, yasanın yalnızca internet ortamı değil, sosyal ağların mekanizmalarına güvenen tüm işletme sahipleri üzerinde feci bir etkisi olacağını söyledi.
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