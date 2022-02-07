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Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye bu haftayı yağışlarla geçirecek. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar beklenirken kıyı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T10:22+0300
2022-02-07T10:22+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
yağmur
soğuk hava
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurdun çok büyük bir kısmında yağışların etkili olması beklenirken çarşamba günün kar geniş bir alanda kendini gösterecek. Yağışlar cuma günü etkisini yitirecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.Buz ve donlanma uyarısıDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
https://tr.sputniknews.com/20220206/meteorolojiden-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053525691.html
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, yağmur, soğuk hava, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış

Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca kar ve yağmur etkili olacak

10:22 07.02.2022
© AAKar
Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Türkiye bu haftayı yağışlarla geçirecek. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar beklenirken kıyı kesimlerde sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Yurdun çok büyük bir kısmında yağışların etkili olması beklenirken çarşamba günün kar geniş bir alanda kendini gösterecek. Yağışlar cuma günü etkisini yitirecek ve hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.
Marmara, Kıyı ve Kuzey Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara’nın batısı ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Buz ve donlanma uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın Marmara ve Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40 - 70 km / saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Buzlanma ve don - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Dün, 13:21
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