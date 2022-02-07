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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/milli-sporcu-furkan-akar-kisa-kulvar-surat-pateninde-yari-finale-cikti-1053563591.html
Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateninde yarı finale çıktı
Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateninde yarı finale çıktı
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateninde milli sporcumuz Furkan Akar, birinci oldu ve yarı finale yükseldi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:40+0300
2022-02-07T15:40+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin kış olimpiyatları
paten
olimpiyatlar
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Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.
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pekin kış olimpiyatları, paten, olimpiyatlar

Milli sporcu Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateninde yarı finale çıktı

15:40 07.02.2022
© FotoğrafFurkan Akar
Furkan Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf
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Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa mesafe sürat pateninde milli sporcumuz Furkan Akar, birinci oldu ve yarı finale yükseldi.
Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, beşli çeyrek final müsabakasında 1.25.490'lık derecesiyle ilk sırada yer alarak yarı finale kaldı.
Üçüncü seride yarışan ve müsabakaya dış kulvarda başlayan Furkan, önündeki 3 sporcunun birbirlerine takılarak düşmesi ve ilk sıradaki sporcunun ceza puanı alması sonucu yarışı birinci bitirdi.
Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.
Furkan Akar'ın katılmaya hak kazandığı yarı final yarışı bugün yapılacak.
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