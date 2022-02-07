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https://tr.sputniknews.com/20220207/motorine-80-kurus-zam-geldi-1053571332.html
Motorine 80 kuruş zam
Motorine 80 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, motorine 80 kuruş zam yapıldığı bildirildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
motorin
zam
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EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/benzin-ve-motorine-zam-1053354868.html
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motorin, zam

Motorine 80 kuruş zam

18:26 07.02.2022 (güncellendi: 18:32 07.02.2022)
© AAMotorin, benzin, akarakıt
Motorin, benzin, akarakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, motorine 80 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
EKONOMİ
Benzinin litresine 39, motorine 32 kuruş zam
1 Şubat, 17:03
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