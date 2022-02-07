EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, motorine 80 kuruş zam yapıldığı bildirildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 80 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 80 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.