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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/natodan-erdogana-tesekkur-1053564766.html
NATO'dan Erdoğan'a teşekkür
NATO'dan Erdoğan'a teşekkür
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür etti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T15:45+0300
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nato
recep tayyip erdoğan kapısı
jens stoltenberg
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
türkiye
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.Almanya, Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşıladıAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi."Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır" diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.
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nato, recep tayyip erdoğan kapısı, jens stoltenberg, ukrayna, rusya, türkiye

NATO'dan Erdoğan'a teşekkür

15:45 07.02.2022 (güncellendi: 15:50 07.02.2022)
© REUTERS / POOLRecep Tayyip Erdoğan- NATO
Recep Tayyip Erdoğan- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / POOL
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

Almanya, Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşıladı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.
Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi.
"Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır" diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.
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