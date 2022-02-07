https://tr.sputniknews.com/20220207/natodan-erdogana-tesekkur-1053564766.html

NATO'dan Erdoğan'a teşekkür

NATO'dan Erdoğan'a teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür etti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:45+0300

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nato

recep tayyip erdoğan kapısı

jens stoltenberg

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

türkiye

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.Almanya, Türkiye’nin çabalarını memnuniyetle karşıladıAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarının memnuniyetle karşılandığını söyledi.Burger, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin çabalarını değerlendirdi."Mevcut ihtilafın çözümüne yönelik her katkı elbette memnuniyetle karşılanmaktadır" diyen Burger, Türkiye’nin NATO partneri olduğunu ve Türkiye ile NATO kapsamında koordinasyon içinde bulunulduğunu kaydetti.

ukrayna

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nato, recep tayyip erdoğan kapısı, jens stoltenberg, ukrayna, rusya, türkiye