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https://tr.sputniknews.com/20220207/netflix-icin-problem-degil-ukraynali-neo-nazinin-oynadigi-filmi-platformda-yayinlayacaklar-1053570599.html
Netflix için problem değil: Ukraynalı neo-Nazi'nin oynadığı filmi platformda yayınlayacaklar
Netflix için problem değil: Ukraynalı neo-Nazi'nin oynadığı filmi platformda yayınlayacaklar
Netflix'in çevrimiçi gösterim haklarını satın aldığı 'Rhino' filminde oynayan Serhii Filimonov, Ukrayna'da siyahlara ve LGBTİ bireylere düzenlediği... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:09+0300
2022-02-07T18:17+0300
görüş
ukrayna
film
netflix
neo-nazi
sinema
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Netflix, Oleg Sentsov'un yönettiği 'Rhino' (Rhino) filminin çevrimiçi gösterim haklarını satın aldı.İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerde gösterilmek üzere satın alınan filmin çevrimiçi galası 2022 baharının sonlarında gerçekleşecek. Filmde, 1990'ların Ukrayna yeraltı dünyası anlatılıyor.Ancak, buradaki problem, filmin başrol oyuncusu Serhii Filimonov'un açık bir neo-Nazi olması. Görünüşe göre, bu olgu Netflix için bir sorun değil.Filimonov'un başrolünü oynadığı film, Almanya'da ZDF/Arte kanalı tarafından desteklendi ve prodüksiyon şirketi Medienboard Berlin-Brandenburg tarafından 150 bin Euro ile finanse edildi. Euronews tarafından filme yapılan bir incelemede Filimonov sadece 'aktivist ve eski bir asker' olarak tanımlanıyor.Filimonov, Eylül 2021'de 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde, aynı ay Gürcistan'daki Batum Uluslararası Sanat Evi Film Festivali'nde ve iki ay sonra Stockholm Uluslararası Film Festivali'nde tekrar En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.1994 doğumlu Filimonov, aşırı milliyetçi parti Svoboda'nın paramiliter gençlik örgütü olan neo-Nazi grubu C14'te aktifti. 2019'da partiden ayrılan Filimonov, başka bir neo-Nazi örgüt olan 'Gonor'u (Honor) kurdu.Filimonov ayrıca, Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen İngiliz yanlısı eylemlerde de arkadaşlarıyla birlikte yer aldı ve Politeknik Üniversitesi'nin işgalinde rol aldı.Açık kimlikli neo-Nazi olan Filimonov'un, görüşlerini açıkça belirttiği çok sayıda paylaşımı bulunuyor. Bununla birlikte, Filimonov'un defalarca LGBTİ'lere ve siyahlara yönelik saldırılara katıldığı biliniyor.Gonor'u 'zararsız' olarak tasvir eden Filimonov, Instagram hesabında görüşlerini açık bir şekilde paylaşmaktan çekinmiyor.Filmin yönetmeni Oleg Sentsov ise, Rusya'da terör suçundan 20 yıl hapse mahkum edildikten sonra takas anlaşmasıyla 2019 yılında Ukrayna'ya iade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20190907/rusya-ile-ukrayna-arasinda-mahkum-takasi-yapildi-iki-taraftan-da-35-kisi-ulkelerine-dondu-1040113697.html
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ukrayna, film, netflix, neo-nazi, sinema

Netflix için problem değil: Ukraynalı neo-Nazi'nin oynadığı filmi platformda yayınlayacaklar

18:09 07.02.2022 (güncellendi: 18:17 07.02.2022)
© Oleksiy KuzmenkoSerhii Filimonov
Serhii Filimonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Oleksiy Kuzmenko
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Netflix'in çevrimiçi gösterim haklarını satın aldığı 'Rhino' filminde oynayan Serhii Filimonov, Ukrayna'da siyahlara ve LGBTİ bireylere düzenlediği saldırılarla bilinen açık kimlikli bir neo-Nazi
Netflix, Oleg Sentsov'un yönettiği 'Rhino' (Rhino) filminin çevrimiçi gösterim haklarını satın aldı.
İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerde gösterilmek üzere satın alınan filmin çevrimiçi galası 2022 baharının sonlarında gerçekleşecek. Filmde, 1990'ların Ukrayna yeraltı dünyası anlatılıyor.
Ancak, buradaki problem, filmin başrol oyuncusu Serhii Filimonov'un açık bir neo-Nazi olması. Görünüşe göre, bu olgu Netflix için bir sorun değil.
Filimonov'un başrolünü oynadığı film, Almanya'da ZDF/Arte kanalı tarafından desteklendi ve prodüksiyon şirketi Medienboard Berlin-Brandenburg tarafından 150 bin Euro ile finanse edildi. Euronews tarafından filme yapılan bir incelemede Filimonov sadece 'aktivist ve eski bir asker' olarak tanımlanıyor.
© Oleksiy KuzmenkoSerhii Filimonov
Serhii Filimonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Serhii Filimonov
© Oleksiy Kuzmenko
Filimonov, Eylül 2021'de 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde, aynı ay Gürcistan'daki Batum Uluslararası Sanat Evi Film Festivali'nde ve iki ay sonra Stockholm Uluslararası Film Festivali'nde tekrar En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.
1994 doğumlu Filimonov, aşırı milliyetçi parti Svoboda'nın paramiliter gençlik örgütü olan neo-Nazi grubu C14'te aktifti. 2019'da partiden ayrılan Filimonov, başka bir neo-Nazi örgüt olan 'Gonor'u (Honor) kurdu.
© Instagram / xgadzillaxSerhii Filimonov - Azov Taburu
Serhii Filimonov - Azov Taburu - Sputnik Türkiye
1/2
© Instagram / xgadzillax
Serhii Filimonov - Azov Taburu
© Instagram / xgadzillaxSerhii Filimonov - Azov Taburu
Serhii Filimonov - Azov Taburu - Sputnik Türkiye
2/2
© Instagram / xgadzillax
Serhii Filimonov - Azov Taburu
1/2
© Instagram / xgadzillax
Serhii Filimonov - Azov Taburu
2/2
© Instagram / xgadzillax
Serhii Filimonov - Azov Taburu
Filimonov ayrıca, Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen İngiliz yanlısı eylemlerde de arkadaşlarıyla birlikte yer aldı ve Politeknik Üniversitesi'nin işgalinde rol aldı.
© InstagramSerhii Filimonov ve arkadaşları Hong Kong'da
Serhii Filimonov ve arkadaşları Hong Kong'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Serhii Filimonov ve arkadaşları Hong Kong'da
© Instagram
Açık kimlikli neo-Nazi olan Filimonov'un, görüşlerini açıkça belirttiği çok sayıda paylaşımı bulunuyor. Bununla birlikte, Filimonov'un defalarca LGBTİ'lere ve siyahlara yönelik saldırılara katıldığı biliniyor.
Gonor'u 'zararsız' olarak tasvir eden Filimonov, Instagram hesabında görüşlerini açık bir şekilde paylaşmaktan çekinmiyor.
© InstagramSerhii Filimonov
Serhii Filimonov - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Serhii Filimonov
© Instagram
Filmin yönetmeni Oleg Sentsov ise, Rusya'da terör suçundan 20 yıl hapse mahkum edildikten sonra takas anlaşmasıyla 2019 yılında Ukrayna'ya iade edilmişti.
Rusya - Ukrayna mahkum takası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2019
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Rusya ile Ukrayna arasında mahkum takası yapıldı: İki taraftan da 35 kişi ülkelerine döndü
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