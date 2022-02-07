https://tr.sputniknews.com/20220207/netflix-icin-problem-degil-ukraynali-neo-nazinin-oynadigi-filmi-platformda-yayinlayacaklar-1053570599.html

Netflix için problem değil: Ukraynalı neo-Nazi'nin oynadığı filmi platformda yayınlayacaklar

Netflix için problem değil: Ukraynalı neo-Nazi'nin oynadığı filmi platformda yayınlayacaklar

Netflix'in çevrimiçi gösterim haklarını satın aldığı 'Rhino' filminde oynayan Serhii Filimonov, Ukrayna'da siyahlara ve LGBTİ bireylere düzenlediği... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:09+0300

2022-02-07T18:09+0300

2022-02-07T18:17+0300

görüş

ukrayna

film

netflix

neo-nazi

sinema

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Netflix, Oleg Sentsov'un yönettiği 'Rhino' (Rhino) filminin çevrimiçi gösterim haklarını satın aldı.İngiltere, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerde gösterilmek üzere satın alınan filmin çevrimiçi galası 2022 baharının sonlarında gerçekleşecek. Filmde, 1990'ların Ukrayna yeraltı dünyası anlatılıyor.Ancak, buradaki problem, filmin başrol oyuncusu Serhii Filimonov'un açık bir neo-Nazi olması. Görünüşe göre, bu olgu Netflix için bir sorun değil.Filimonov'un başrolünü oynadığı film, Almanya'da ZDF/Arte kanalı tarafından desteklendi ve prodüksiyon şirketi Medienboard Berlin-Brandenburg tarafından 150 bin Euro ile finanse edildi. Euronews tarafından filme yapılan bir incelemede Filimonov sadece 'aktivist ve eski bir asker' olarak tanımlanıyor.Filimonov, Eylül 2021'de 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde, aynı ay Gürcistan'daki Batum Uluslararası Sanat Evi Film Festivali'nde ve iki ay sonra Stockholm Uluslararası Film Festivali'nde tekrar En İyi Erkek Oyuncu seçilmişti.1994 doğumlu Filimonov, aşırı milliyetçi parti Svoboda'nın paramiliter gençlik örgütü olan neo-Nazi grubu C14'te aktifti. 2019'da partiden ayrılan Filimonov, başka bir neo-Nazi örgüt olan 'Gonor'u (Honor) kurdu.Filimonov ayrıca, Hong Kong'da 2019 yılında gerçekleştirilen İngiliz yanlısı eylemlerde de arkadaşlarıyla birlikte yer aldı ve Politeknik Üniversitesi'nin işgalinde rol aldı.Açık kimlikli neo-Nazi olan Filimonov'un, görüşlerini açıkça belirttiği çok sayıda paylaşımı bulunuyor. Bununla birlikte, Filimonov'un defalarca LGBTİ'lere ve siyahlara yönelik saldırılara katıldığı biliniyor.Gonor'u 'zararsız' olarak tasvir eden Filimonov, Instagram hesabında görüşlerini açık bir şekilde paylaşmaktan çekinmiyor.Filmin yönetmeni Oleg Sentsov ise, Rusya'da terör suçundan 20 yıl hapse mahkum edildikten sonra takas anlaşmasıyla 2019 yılında Ukrayna'ya iade edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20190907/rusya-ile-ukrayna-arasinda-mahkum-takasi-yapildi-iki-taraftan-da-35-kisi-ulkelerine-dondu-1040113697.html

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ukrayna, film, netflix, neo-nazi, sinema