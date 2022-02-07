https://tr.sputniknews.com/20220207/nft-uzerinden-kiz-arkadas-satisi-tartisma-yaratti-oncelikle-bu-bir-sanat-projesi-1053560231.html

NFT üzerinden 'kız arkadaş' satışı yapıyorlar: Milyon dolar kar elde ettiler

NFT üzerinden 'kız arkadaş' satışı yapıyorlar: Milyon dolar kar elde ettiler

NFT platformundan satışa çıkarılan 'kız arkadaş' koleksiyonu, kimi eleştirilere neden olurken, koleksiyonun sahipleri bunun bir 'sanat projesi olduğu'... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:25+0300

2022-02-07T14:25+0300

2022-02-07T14:36+0300

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NFT satışı yapan 'Bull Market Girlfriends'in kurucuları Kristina ve eşi Martin, platform üzerinden satışa çıkardıkları 'kız arkadaşlarla' yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Kadın portrelerinden oluşan ve elle çizilmiş 2 bin 500 'kız arkadaş' portresi, NFT satış platformu OpenSea aracılığıyla şimdiden yaklaşık 1 milyon dolar kar elde etti.'Beğenirseniz satın alırsınız''Kadın almak ve satmak' temasını işleyen bu girişim eleştirilere konu olsa da, Bull Market Girlfriends, koleksiyonlarının kadın portresinin 'uzun sanatsal tarihinden ilham aldığını' savunuyor:"Öncelikle bu bir sanat projesi, beğenirseniz satın alırsınız."Indy100'e açıklamalarda bulunan, koleksiyonun çizeri Kristina, "Ben, diğer güzel kadınların portrelerini çizen bir kadınım. Bunu ofansif bulanlar kendi öfkeleriyle yaşamak zorunda, koleksiyonu etkilemiyor" ifadelerini kullandı ve Bull Market Girlfriends'in 'sektördeki en yüksek kadın oranlarından birine sahip olduğunu' söyledi.Bull Market Girlfriends, koleksiyonun hazırlanma sürecinde Lindsay Lohan da dahil olmak üzere gerçek kadınlardan ilham aldı ve onlarla resmi sözleşmeler imzaladı. Indy100'e konuşan 'Jake' takma adlı bir kız arkadaş sahibi ise, 'kız arkadaş' profilini 400 dolar gibi bir maliyetle aldığını ve 10-15 bin dolara satmayı hedeflediğini açıkladı.Kendini 'dijital kadın pazarlamacısı' olarak ilan eden adam, başlangıçta 'kendi özel kız arkadaşına sahip olma' fikrine ilgi duyduğunu ve satın aldığı NFT'nin çıktısını alarak çalışma odasına astığını söyledi. NFT kız arkadaşlarının 'garip bir konsept' olduğunu söyleyen Jake ayrıca, "Kızımı istiyorsan ödeme yapmak zorundasın" dedi.'Beni terk etmeyecek'NFT dünyasının ona 'fantezisini canlandırmak' için yeni bir güç verdiğini söyleyen Jake, "Beni terk etmeyecek ve bu rahatlatıcı bir duygu. Kesinlikle birkaç kız daha kazanabileceğimi ve yanlış bir şey yapmayacağımı hissediyorum: Bir kız arkadaşın en güzel dijital temsiline tam anlamıyla sahip olabileceğinizi bilmek güzel bir duygu ve siz onu elinizde tutmak istediğiniz sürece o tamamen sizin olacak" açıklamasında bulundu.'Toksik davranışlara yol açabilir'Davranış bilimci Clarissa Silva'ya göre ise, bu bir 'yalnızlık salgınının göstergesi olabilir': Bu tür satışlar yoluyla yerleşen kültürün 'gerçek dünyada potansiyel olarak toksik davranışlara yol açabileceğini' söyleyen Silva, "Sentetik bir refakatçi, bazıları için geçici rahatlık ve uygun bir seçenek sağlayabilirken, bazıları için ise gerçeği bulanıklaştırabilir, insanlarda kullanılan davranış kalıplarına dönüşebilecek güvenli olmayan uygulamaları teşvik edebilir ve gelecekteki partneriniz için gerçekçi olmayan beklentiler yaratabilir" ifadelerini kullandı.

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