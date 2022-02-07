https://tr.sputniknews.com/20220207/oecd-enflasyon-oranlarini-acikladi-turkiye-haric-tutuldugunda-daha-ilimli-artti-1053557000.html

OECD, enflasyon oranlarını açıkladı: 'Türkiye hariç tutulduğunda daha düşük bir artış söz konusu'

OECD, enflasyon oranlarını açıkladı: 'Türkiye hariç tutulduğunda daha düşük bir artış söz konusu'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerindeki enflasyon ortalaması, aralık 2021'de yüzde 6.6'ya yükselerek Temmuz 1991'den bu yana en yüksek... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T13:26+0300

2022-02-07T13:26+0300

2022-02-07T13:29+0300

ekonomi

oecd

ekonomi

enflasyon

büyüme rakamları

türkiye

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OECD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu artışta Türkiye'nin pay olduğu belirtildi ve "Türkiye hariç tutulduğunda, OECD bölgesindeki enflasyon daha ılımlı arttı" ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca, '2021'de enflasyonun bir bütün olarak yükseldiği' belirtildi ve bu yılın ocak ayında ise yüzde 36.1'e yükseldiği kaydedildi.Türkiye'de geçen yılın aralık ayında yüzde 36,1'e yükselen enflasyon, ocakta yüzde 21.3 olarak açıklandı. Gıda enflasyonu ise, yüzde 55.61 seviyesinde.

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oecd, ekonomi, enflasyon, büyüme rakamları, türkiye