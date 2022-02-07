https://tr.sputniknews.com/20220207/oyuncu-aras-bulut-iynemli-koronaviruse-yakalandi-1053569402.html

Oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı

Oyuncu Aras Bulut İynemli koronavirüse yakalandı

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin korona virüsü testi pozitif çıktı. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı belirtildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T17:38+0300

2022-02-07T17:38+0300

2022-02-07T18:04+0300

koronavirüs

aras bulut iynemli

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

çukur

disney plus

mustafa kemal atatürk

birsen altuntaş

disney

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"Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle gündeme gelmesinin ardından Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak Mustafa Kemal Atatürk filmi için hazırlık yapan oyuncu Aras Bulut İynemli yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, test sonucu pozitif çıkan İynemli, Zekeriyaköy'deki evinde karantinaya girdi. Oyuncunun rahatsızlığı hafif atlattığı öğrenildi.Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak çekilecek olan ve şu sıralarda oyuncu kadrosu için çalışmaların yapıldığı Atatürk filminin çekimlerine önümüzdeki Temmuz ayında başlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in yer aldığı film, Disney'in dijital yayın platformu Disney Plus'ta yayınlanacak.

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aras bulut iynemli, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, çukur, disney plus, mustafa kemal atatürk, birsen altuntaş, disney