Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220207/ozel-egitimli-kopeklerle-truf-mantari-avi-kilosu-2800-liradan-satiliyor-1053556786.html
Özel eğitimli köpeklerle trüf mantarı avı: Kilosu 2800 liradan satılıyor
Özel eğitimli köpeklerle trüf mantarı avı: Kilosu 2800 liradan satılıyor
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışından rağbet görüyor. 'Kralların yiyeceği' olarak bilinen trüf... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:22+0300
2022-02-07T13:25+0300
trüf mantarı
yaşam
köpek
eğitim
ihraç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053556687_0:45:1000:608_1920x0_80_0_0_6a62692d15c33ded6220acb1b5bf48d5.jpg
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor.Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.İşinden istifa ettiTrüf mantarı toplayıcısı Ziyafet Arslan ise İtalya ve Belçika'dan yaklaşık 10 yıl önce trüf mantarı aramasında kullanılan özel eğitimli Lagotto Romagnolo cinsi iki köpek getirttiğini söyledi.Uzun yıllar İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak görev yaptığını anlatan Arslan, hobi olarak başladığı mantar toplayıcılığını meslek haline getirerek 10 yıl önce asıl işinden istifa ettiğini aktardı.Bu alanda uzmanlaştıktan sonra İstanbul'un stresinden uzaklaşmak amacıyla Kırklareli'ne göç ettiğini belirten Arslan, "Yaklaşık 15 yıldır mantar topluyorum. Yer tespitini yaptıktan sonra köpeği trüfün olabileceği yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Topladığım trüf özellikle yurt dışında çok rağbet görüyor. Yavaş yavaş talepler çoğalmaya başladı ama çoğunluk yurt dışından" dedi.Trüfün gıda sektöründe aromasından dolayı çok arandığını vurgulayan Arslan, "Hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz da bazı günler yarım, bazı günler tam çalışıyorum. Özellikle kış aylarında çıkan türlerin ekonomik değeri daha yüksek oluyor. Bazen günde 20-30 kilometre yürüyoruz, çünkü az çıkan bir bölgede bütün vakti geçiremezsiniz" ifadelerini kullandı.Arslan, günde bazen 100 gram, bazen 15 kilogram trüf topladığını ancak talepleri karşılayamadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210215/muglada-ozel-egitimli-kopekler-truf-mantarlarini-buluyor-1043814646.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053556687_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_d2156f01a8438b02153229383c9067a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trüf mantarı, köpek, eğitim, ihraç

Özel eğitimli köpeklerle trüf mantarı avı: Kilosu 2800 liradan satılıyor

13:22 07.02.2022 (güncellendi: 13:25 07.02.2022)
© AAÖzel eğitimli köpeklerle trüf mantarı arayışı
Özel eğitimli köpeklerle trüf mantarı arayışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
Abone ol
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışından rağbet görüyor. 'Kralların yiyeceği' olarak bilinen trüf mantarının kilosu 180 eurodan (2.800 TL) ihraç ediliyor.
Kırklareli'nde ormanlık alanlarda özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı yurt dışına satılıyor.
Trüf mantarının yetiştiği alanlara özel eğitimli köpekleriyle giden toplayıcılar, ormanlık alanda trüf mantarı bulabilmek için günde yaklaşık 25-30 kilometre yol katediyor.
Günde ortalama 500 gram toplanabilen trüf mantarı, kalitesine göre 150-800 euroya yurt dışından alıcı buluyor.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, trüf mantarının ekonomik getirisinin yüksek olduğunu söyledi.
Bu mantar çeşidinin toplanabilmesi için kurs açacaklarını belirten Aksoy, "Trüf mantarı zengin bitki çeşitliliğine sahip Kırklareli'nde de yetişiyor. Ormandaki mantarların toplanması için yeni alanlar açmaya çalışacağız. Bununla ilgili kurslarımız olacak. Çiftçilerimiz gelir kaynaklarını arttırarak hem ülke ekonomisine hem de kendi ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar" dedi.
© AATrüf mantarının ‘kralların yiyeceği’ olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, "Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Müdürlüğümüzün aşılamasıyla toprağa enjekte edilen misellerden oluşan mantarlar köpekler yardımıyla profesyonel kişilerce toplanıyor. Sonra da ihracatını yapıyorlar" diye konuştu.
Trüf mantarının ‘kralların yiyeceği’ olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Müdürlüğümüzün aşılamasıyla toprağa enjekte edilen misellerden oluşan mantarlar köpekler yardımıyla profesyonel kişilerce toplanıyor. Sonra da ihracatını yapıyorlar diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Trüf mantarının ‘kralların yiyeceği’ olarak bilindiğini hatırlatan Aksoy, "Az miktarda bulunduğu ve besleyici olduğu için trüf çok kıymetli. Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Müdürlüğümüzün aşılamasıyla toprağa enjekte edilen misellerden oluşan mantarlar köpekler yardımıyla profesyonel kişilerce toplanıyor. Sonra da ihracatını yapıyorlar" diye konuştu.
© AA

İşinden istifa etti

Trüf mantarı toplayıcısı Ziyafet Arslan ise İtalya ve Belçika'dan yaklaşık 10 yıl önce trüf mantarı aramasında kullanılan özel eğitimli Lagotto Romagnolo cinsi iki köpek getirttiğini söyledi.
Uzun yıllar İstanbul'da özel bir hastanede fizik tedavi uzmanı olarak görev yaptığını anlatan Arslan, hobi olarak başladığı mantar toplayıcılığını meslek haline getirerek 10 yıl önce asıl işinden istifa ettiğini aktardı.
Bu alanda uzmanlaştıktan sonra İstanbul'un stresinden uzaklaşmak amacıyla Kırklareli'ne göç ettiğini belirten Arslan, "Yaklaşık 15 yıldır mantar topluyorum. Yer tespitini yaptıktan sonra köpeği trüfün olabileceği yerlere yönlendirmeye çalışıyoruz. Topladığım trüf özellikle yurt dışında çok rağbet görüyor. Yavaş yavaş talepler çoğalmaya başladı ama çoğunluk yurt dışından" dedi.
Trüfün gıda sektöründe aromasından dolayı çok arandığını vurgulayan Arslan, "Hava şartlarını da göz önünde bulundurduğumuz da bazı günler yarım, bazı günler tam çalışıyorum. Özellikle kış aylarında çıkan türlerin ekonomik değeri daha yüksek oluyor. Bazen günde 20-30 kilometre yürüyoruz, çünkü az çıkan bir bölgede bütün vakti geçiremezsiniz" ifadelerini kullandı.
Arslan, günde bazen 100 gram, bazen 15 kilogram trüf topladığını ancak talepleri karşılayamadığını kaydetti.
'Gizemli trüf mantarı' topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2021
DÜNYA
Muğla'da özel eğitimli köpekler, trüf mantarlarını buluyor
15 Şubat 2021, 15:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce