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https://tr.sputniknews.com/20220207/papa-da-talk-sovu-konugu-oldu-denize-plastik-atmak-suctur-silahlanmayi-birakip-insanligi-yasatalim-1053549430.html
Papa da talk şov konuğu oldu: Denize plastik atmak suçtur, silahlanmayı bırakıp insanlığı yaşatalım
Papa da talk şov konuğu oldu: Denize plastik atmak suçtur, silahlanmayı bırakıp insanlığı yaşatalım
Papa Francis 9 yıldır bulunduğu makam açısından yeni bir ilke daha imza atarak TV'de talk şov programına konuk oldu. Arjantinli Papa, göçten plastik çöp ve... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:08+0300
2022-02-07T12:22+0300
dünya
papa francis
tv
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İtalyan devlet televizyonu RAI'nin 3. kanalında pazar geceleri yayımlanan Che Tempo Che Fa isimli popüler talk şov programına Vatikan'dan bağlanan Papa Francis, bir saat boyunca sunucu Fabio Fazio ile sohbet ederken hem dünya meseleleriyle ilgili görüşlerini açıkladı hem de memleketi Arjantin'deki geçmişine gitti. Mart 2013'te Papa seçilmesinden beri İtalyan ve yabancı medyaya pek çok röportaj veren, ancak ilk kez her hafta milyonlarca izleyiciyle buluşan bir talk şovda soruları yanıtlayan Francis, göçmenlere kucak açılması ve topluma entegre edilmesi görüşünü tekrarladı. Akdeniz'de batmak üzere olan teknelerden göçmenleri kurtaran gemilere günlerce limana yanaşma izni verilmemesi vakalarını hatırlatan Francis, Avrupa'da bir yerde daha iyi bir yaşam umut eden göçmenler için uluslar arasında daha fazla dayanışma çağrısında bulundu. Kuzey Afrika'dan İtalya ve İspanya'ya ulaşan göçmenlerin sadece birkaç ülkeye yük olmaması, tüm AB ülkelerine dağıtılması için bir kez daha çağrıda bulunan Papa, “Her ülke kaç göçmen alabileceğini söylemeli” diyerek ekledi: "Bu bir iç siyasi sorundur."Deniz, akarsu ve diğer su yollarına plastik atılmasının 'suç' olduğunu söyleyen Papa, 'insanlık gelecek nesiller için gezegeni kurtarmak istiyorsa sona ermesi gerektiğini' belirtti. Francis, İtalyan balıkçıların kendisine gelip Adriyatik Denizi'nde tonlarca plastik bulduklarını, ertesi yıl tekrar gelip iki kat fazlasını bulduklarını ve denizin temizlenmesine yardım etmeyi üstlendiklerini anlattıklarını aktardı. "Denize plastik atmak suçtur. Biyoçeşitliliği öldürür, yeryüzünü öldürür, her şeyi öldürür” vurgusunu yapan Arjantinli Papa, Brezilyalı şarkıcı Roberto Carlos'un bir çocuğun 'nehir neden artık şarkı söylemiyor' sorusuna babanın 'Çünkü biz işini bitirdik' yanıtını verdiği şarkısını hatırlattı. Sunucunun ABD'nin Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı işgale hazırlandığı propagandası üzerinden Avrupa'da yaşanan gerilimlere atıfta bulunması üzerine sadece "Savaş her zaman yıkımdır" diyen Francis, savaşla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: ""Bunu düşün: Bir yıllığına silah yapmayı bırakırsak, tüm dünyayı besleyebilir ve eğitebiliriz. Savaşlara alıştık. Acı ama gerçek bu."Soğuk Savaş döneminde caydırıcılık için nükleer silahlanma taktiğinin de 'ahlaksız' olduğunu söyleyerek nükleer silahların 'tamamen yasaklanması' çağrısı yapan Papa, 'silahlanma harcamalarının en muhtaçlara yardım edilmesi ve gelecekteki salgınları önlemeye yönelik araştırmalar yapılması için yönlendirilmesi' çağrısında da bulundu.'Tango iki kişiyle yapılır' gibi Arjantin atasözlerinden bir tanesi dahaGeçen ay Roma'da bir müzik mağazasına sürpriz ziyarette bulunan 85 yaşındaki Francis, müzik zevki sorulduğunda genelde klasik müzik ve yanısıra tango dinlediğini söyledi. Memleketi Arjantin'de gençliğinde tango yapıp yapmadığı sorulduğunda İspanyolca Buenos Airesli anlamına gelen 'porteño' tabirini kullanan Papa "Tango yapmayan porteño gerçek bir porteño değildir" yanıtını verdi. Geçmişe gidince, küçük bir çocukken kasap olmayı düşündüğünü, mahalle kasabının para dolu cepleri olan bir kemer taktığını anlatan Francis, kendisini yalnız hissedip hissetmediği veya arkadaşları olup olmadığı sorulduğunda, 'arkadaşlara ihtiyaç duyduğunu, az ama gerçek dostlarının olduğunu' söyledi. "Mizah duygusu ilaçtır. Mizah duygusu, olayları görelileştirmenizi sağlar ve büyük neşe verir. İnsana çok iyi gelir" tavsiyesinde bulunan Francis, halka hitaplarını genellikle “Benim için dua etmeyi unutmayın” diyerek bitirirken, bu kez röportajın sonunda "Benim için dua etmeyenler, en azından bana iyi düşüncelerini göndersin, insanların yakınlığına ihtiyacım var” dedi.
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papa francis, tv

Papa da talk şov konuğu oldu: Denize plastik atmak suçtur, silahlanmayı bırakıp insanlığı yaşatalım

12:08 07.02.2022 (güncellendi: 12:22 07.02.2022)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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Papa Francis 9 yıldır bulunduğu makam açısından yeni bir ilke daha imza atarak TV'de talk şov programına konuk oldu. Arjantinli Papa, göçten plastik çöp ve silahlanmaya dek birçok sorunla ilgili görüşlerini paylaşırken tango tutkusunu da açık etti.
İtalyan devlet televizyonu RAI'nin 3. kanalında pazar geceleri yayımlanan Che Tempo Che Fa isimli popüler talk şov programına Vatikan'dan bağlanan Papa Francis, bir saat boyunca sunucu Fabio Fazio ile sohbet ederken hem dünya meseleleriyle ilgili görüşlerini açıkladı hem de memleketi Arjantin'deki geçmişine gitti.
Mart 2013'te Papa seçilmesinden beri İtalyan ve yabancı medyaya pek çok röportaj veren, ancak ilk kez her hafta milyonlarca izleyiciyle buluşan bir talk şovda soruları yanıtlayan Francis, göçmenlere kucak açılması ve topluma entegre edilmesi görüşünü tekrarladı. Akdeniz'de batmak üzere olan teknelerden göçmenleri kurtaran gemilere günlerce limana yanaşma izni verilmemesi vakalarını hatırlatan Francis, Avrupa'da bir yerde daha iyi bir yaşam umut eden göçmenler için uluslar arasında daha fazla dayanışma çağrısında bulundu.
Kuzey Afrika'dan İtalya ve İspanya'ya ulaşan göçmenlerin sadece birkaç ülkeye yük olmaması, tüm AB ülkelerine dağıtılması için bir kez daha çağrıda bulunan Papa, “Her ülke kaç göçmen alabileceğini söylemeli” diyerek ekledi: "Bu bir iç siyasi sorundur."
Deniz, akarsu ve diğer su yollarına plastik atılmasının 'suç' olduğunu söyleyen Papa, 'insanlık gelecek nesiller için gezegeni kurtarmak istiyorsa sona ermesi gerektiğini' belirtti. Francis, İtalyan balıkçıların kendisine gelip Adriyatik Denizi'nde tonlarca plastik bulduklarını, ertesi yıl tekrar gelip iki kat fazlasını bulduklarını ve denizin temizlenmesine yardım etmeyi üstlendiklerini anlattıklarını aktardı.
"Denize plastik atmak suçtur. Biyoçeşitliliği öldürür, yeryüzünü öldürür, her şeyi öldürür” vurgusunu yapan Arjantinli Papa, Brezilyalı şarkıcı Roberto Carlos'un bir çocuğun 'nehir neden artık şarkı söylemiyor' sorusuna babanın 'Çünkü biz işini bitirdik' yanıtını verdiği şarkısını hatırlattı.
Sunucunun ABD'nin Rusya'nın komşusu Ukrayna'yı işgale hazırlandığı propagandası üzerinden Avrupa'da yaşanan gerilimlere atıfta bulunması üzerine sadece "Savaş her zaman yıkımdır" diyen Francis, savaşla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:
""Bunu düşün: Bir yıllığına silah yapmayı bırakırsak, tüm dünyayı besleyebilir ve eğitebiliriz. Savaşlara alıştık. Acı ama gerçek bu."
Soğuk Savaş döneminde caydırıcılık için nükleer silahlanma taktiğinin de 'ahlaksız' olduğunu söyleyerek nükleer silahların 'tamamen yasaklanması' çağrısı yapan Papa, 'silahlanma harcamalarının en muhtaçlara yardım edilmesi ve gelecekteki salgınları önlemeye yönelik araştırmalar yapılması için yönlendirilmesi' çağrısında da bulundu.

'Tango iki kişiyle yapılır' gibi Arjantin atasözlerinden bir tanesi daha

Geçen ay Roma'da bir müzik mağazasına sürpriz ziyarette bulunan 85 yaşındaki Francis, müzik zevki sorulduğunda genelde klasik müzik ve yanısıra tango dinlediğini söyledi. Memleketi Arjantin'de gençliğinde tango yapıp yapmadığı sorulduğunda İspanyolca Buenos Airesli anlamına gelen 'porteño' tabirini kullanan Papa "Tango yapmayan porteño gerçek bir porteño değildir" yanıtını verdi.
Geçmişe gidince, küçük bir çocukken kasap olmayı düşündüğünü, mahalle kasabının para dolu cepleri olan bir kemer taktığını anlatan Francis, kendisini yalnız hissedip hissetmediği veya arkadaşları olup olmadığı sorulduğunda, 'arkadaşlara ihtiyaç duyduğunu, az ama gerçek dostlarının olduğunu' söyledi.
"Mizah duygusu ilaçtır. Mizah duygusu, olayları görelileştirmenizi sağlar ve büyük neşe verir. İnsana çok iyi gelir" tavsiyesinde bulunan Francis, halka hitaplarını genellikle “Benim için dua etmeyi unutmayın” diyerek bitirirken, bu kez röportajın sonunda "Benim için dua etmeyenler, en azından bana iyi düşüncelerini göndersin, insanların yakınlığına ihtiyacım var” dedi.
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