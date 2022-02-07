https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html

Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil

Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil

Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandırmasını beklemediklerini belirterek, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T23:16+0300

2022-02-07T23:16+0300

2022-02-07T23:33+0300

ukrayna krizi

pentagon

john kirby

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rusya

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kirby, açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandıracağına dair bir işaret yok, fakat bu ihtimali gözardı etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Sözcü, ABD kuvvetlerinin gereken lojistiği bulundurduğundan emin olmak için yakında Romanya ve Polonya'da tatbikatlar düzenlemeyi düşündüklerini belirten Kirby, "Romanya ve Polonya'daki ortaklarıyla birlikte orada olacakları süre boyunca ihtiyaç duydukları tüm lojistik ve takviyeye sahip olduklarından emin olmak üzere bazı tatbikatlar yapmaya başladıklarını göreceğinizi umuyorum" dedi.Letonya, Litvanya ve Polonya sınırılarına 'Rus birliklerinin birikmesi' konusunda bakanlığın endişesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Kirby, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil" yanıtını verdi.Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı.Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen bölgede silahlı çatışmalar sürüyor.Moskova birçok kez Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmediğini ve ihtilafın çözümüne ilişkin müzakereleri uzattığını açıklamıştı. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin sınır bölgesine askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220207/blinken-ukrayna-donbass-icin-ozel-bir-statuyle-ilerlemeye-hazir--1053576232.html

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