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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil
Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil
Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandırmasını beklemediklerini belirterek, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T23:16+0300
2022-02-07T23:33+0300
ukrayna krizi
pentagon
john kirby
ukrayna
rusya
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kirby, açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandıracağına dair bir işaret yok, fakat bu ihtimali gözardı etmiyoruz" ifadelerini kullandı.Sözcü, ABD kuvvetlerinin gereken lojistiği bulundurduğundan emin olmak için yakında Romanya ve Polonya'da tatbikatlar düzenlemeyi düşündüklerini belirten Kirby, "Romanya ve Polonya'daki ortaklarıyla birlikte orada olacakları süre boyunca ihtiyaç duydukları tüm lojistik ve takviyeye sahip olduklarından emin olmak üzere bazı tatbikatlar yapmaya başladıklarını göreceğinizi umuyorum" dedi.Letonya, Litvanya ve Polonya sınırılarına 'Rus birliklerinin birikmesi' konusunda bakanlığın endişesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Kirby, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil" yanıtını verdi.Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı.Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen bölgede silahlı çatışmalar sürüyor.Moskova birçok kez Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmediğini ve ihtilafın çözümüne ilişkin müzakereleri uzattığını açıklamıştı. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin sınır bölgesine askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/blinken-ukrayna-donbass-icin-ozel-bir-statuyle-ilerlemeye-hazir--1053576232.html
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pentagon, john kirby, ukrayna, rusya

Pentagon: Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil

23:16 07.02.2022 (güncellendi: 23:33 07.02.2022)
© AFP 2021 / Alex WongPentagon Sözcüsü John Kirby
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Alex Wong
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Pentagon Sözcüsü Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandırmasını beklemediklerini belirterek, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bugünkü basın toplantısında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kirby, açıklamasında "Rusya'nın Ukrayna sınırına hipersonik silah konuşlandıracağına dair bir işaret yok, fakat bu ihtimali gözardı etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sözcü, ABD kuvvetlerinin gereken lojistiği bulundurduğundan emin olmak için yakında Romanya ve Polonya'da tatbikatlar düzenlemeyi düşündüklerini belirten Kirby, "Romanya ve Polonya'daki ortaklarıyla birlikte orada olacakları süre boyunca ihtiyaç duydukları tüm lojistik ve takviyeye sahip olduklarından emin olmak üzere bazı tatbikatlar yapmaya başladıklarını göreceğinizi umuyorum" dedi.
Letonya, Litvanya ve Polonya sınırılarına 'Rus birliklerinin birikmesi' konusunda bakanlığın endişesi bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Kirby, "Rusya'dan doğrudan NATO'nun doğu kanadına yönelik ek tehditler söz konusu değil" yanıtını verdi.
Ukrayna yönetimi Nisan 2014’te ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı.
Birleşmiş Milletler’in (BM) son verilerine göre kriz sırasında yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti. Krizin çözümü ile ilgili temas grubu kapsamında görüşmeler yürütülüyor, ancak ateşkes anlaşmasına varılmasına rağmen bölgede silahlı çatışmalar sürüyor.
Moskova birçok kez Kiev’in Minsk Anlaşmalarını yerine getirmediğini ve ihtilafın çözümüne ilişkin müzakereleri uzattığını açıklamıştı. Rusya ayrıca NATO ülkelerinin sınır bölgesine askeri teçhizat sevkiyatı ve Donbass’taki Batılı eğitmenlerin sayılarının artmasıyla ilgili endişelerini de dile getiriyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
Ukrayna krizi
Blinken: Ukrayna, Donbass konusunda özel statüyle yola devam etmeye hazır
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