Polonya'ya bir gün içinde 2. ABD kargo uçağı indi: Hava indirme birliklerinin intikali sürüyor
© AFP 2021 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
© AFP 2021 / Bartosz Siedlik
ABD 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı askerleri taşıyan C-17A Globemaster III tipi askeri kargo uçağı Polonya'ya ulaştı. Bu, son 24 saatte Polonya'ya inen 2. ABD birliği oldu.
Batılı hava trafiği izleme sitelerinin verilerine göre ABD, Polonya'ya 3. hava indirme grubunu gönderdi.
Kuzey Carolina'daki Fort Bragg hava üssünden kalkan uçak, Ukrayna sınırına 90 km uzaklıkta bulunan Polonya'nın Rzeszow kentindeki hava üssüne indi.
Washington'un aldığı karara göre, bu üsse 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı yaklaşık 1700 asker konuşlandırılacak.
ABD askerlerinin Polonya'ya intikali, Başkan Joe Biden’ın çarşamba günü yaklaşık 3 bin takviye gücün Polonya ve Romanya'ya konuşlandırılması talimatını vermesini izledi. Söz konusu konuşlandırmalar, Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.
ABD’nin 82. Hava İndirme Birliği’nin komutanı Christopher Donahue ile askeri teçhizat taşıyan birkaç uçak, 5 Şubat'ta Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na varmıştı. Dün akşam saatlerinde de Polonya'ya ABD'den havalanan bir askeri daha inmişti.
ABD’nin Polonya’da 2017’den beri 4 bin askeri bulunuyor, bu askerler dönüşümlü olarak bu ülkede bulunuyor.
Kuzey Carolina'daki Fort Bragg hava üssünden kalkan uçak, Ukrayna sınırına 90 km uzaklıkta bulunan Polonya'nın Rzeszow kentindeki hava üssüne indi.
Washington'un aldığı karara göre, bu üsse 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı yaklaşık 1700 asker konuşlandırılacak.
ABD askerlerinin Polonya'ya intikali, Başkan Joe Biden’ın çarşamba günü yaklaşık 3 bin takviye gücün Polonya ve Romanya'ya konuşlandırılması talimatını vermesini izledi. Söz konusu konuşlandırmalar, Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.
ABD’nin 82. Hava İndirme Birliği’nin komutanı Christopher Donahue ile askeri teçhizat taşıyan birkaç uçak, 5 Şubat'ta Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na varmıştı. Dün akşam saatlerinde de Polonya'ya ABD'den havalanan bir askeri daha inmişti.
ABD’nin Polonya’da 2017’den beri 4 bin askeri bulunuyor, bu askerler dönüşümlü olarak bu ülkede bulunuyor.
ABD, NATO’daki müttefiklerine takviye güç göndermesini, Rusya’nın Ukrayna sınırına güçlerini yığmış olmasıyla gerekçelendiriyor.
Rusya ise Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırmış olmasının bu ülkeyi işgal edeceği anlamına geldiği yönündeki suçlamaları reddediyor. NATO’dan, askeri güçlerini Rusya sınırlarından uzaklaştırmasını ve Ukrayna’nın İttifaka üye yapılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.