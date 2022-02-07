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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/polonyaya-bir-gun-icinde-2-abd-kargo-ucagi-indi-hava-indirme-birliklerinin-intikali-suruyor-1053572467.html
Polonya'ya bir gün içinde 2. ABD kargo uçağı indi: Hava indirme birliklerinin intikali sürüyor
Polonya'ya bir gün içinde 2. ABD kargo uçağı indi: Hava indirme birliklerinin intikali sürüyor
ABD 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı askerleri taşıyan C-17A Globemaster III tipi askeri kargo uçağı Polonya'ya ulaştı. Bu, son 24 saatte Polonya'ya inen 2... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:44+0300
2022-02-07T18:44+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
polonya
asker
abd ordusu
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Batılı hava trafiği izleme sitelerinin verilerine göre ABD, Polonya'ya 3. hava indirme grubunu gönderdi.Kuzey Carolina'daki Fort Bragg hava üssünden kalkan uçak, Ukrayna sınırına 90 km uzaklıkta bulunan Polonya'nın Rzeszow kentindeki hava üssüne indi.Washington'un aldığı karara göre, bu üsse 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı yaklaşık 1700 asker konuşlandırılacak.ABD askerlerinin Polonya'ya intikali, Başkan Joe Biden’ın çarşamba günü yaklaşık 3 bin takviye gücün Polonya ve Romanya'ya konuşlandırılması talimatını vermesini izledi. Söz konusu konuşlandırmalar, Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.ABD’nin 82. Hava İndirme Birliği’nin komutanı Christopher Donahue ile askeri teçhizat taşıyan birkaç uçak, 5 Şubat'ta Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na varmıştı. Dün akşam saatlerinde de Polonya'ya ABD'den havalanan bir askeri daha inmişti.ABD’nin Polonya’da 2017’den beri 4 bin askeri bulunuyor, bu askerler dönüşümlü olarak bu ülkede bulunuyor.ABD, NATO’daki müttefiklerine takviye güç göndermesini, Rusya’nın Ukrayna sınırına güçlerini yığmış olmasıyla gerekçelendiriyor.Rusya ise Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırmış olmasının bu ülkeyi işgal edeceği anlamına geldiği yönündeki suçlamaları reddediyor. NATO’dan, askeri güçlerini Rusya sınırlarından uzaklaştırmasını ve Ukrayna’nın İttifaka üye yapılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.
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abd, ukrayna, polonya, asker, abd ordusu

Polonya'ya bir gün içinde 2. ABD kargo uçağı indi: Hava indirme birliklerinin intikali sürüyor

18:44 07.02.2022
© AFP 2021 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / Bartosz Siedlik
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ABD 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı askerleri taşıyan C-17A Globemaster III tipi askeri kargo uçağı Polonya'ya ulaştı. Bu, son 24 saatte Polonya'ya inen 2. ABD birliği oldu.
Batılı hava trafiği izleme sitelerinin verilerine göre ABD, Polonya'ya 3. hava indirme grubunu gönderdi.

Kuzey Carolina'daki Fort Bragg hava üssünden kalkan uçak, Ukrayna sınırına 90 km uzaklıkta bulunan Polonya'nın Rzeszow kentindeki hava üssüne indi.

Washington'un aldığı karara göre, bu üsse 82. Hava İndirme Birliği'ne bağlı yaklaşık 1700 asker konuşlandırılacak.

ABD askerlerinin Polonya'ya intikali, Başkan Joe Biden’ın çarşamba günü yaklaşık 3 bin takviye gücün Polonya ve Romanya'ya konuşlandırılması talimatını vermesini izledi. Söz konusu konuşlandırmalar, Ukrayna yüzünden Rusya ile Batı ülkelerinin ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk geliyor.

ABD’nin 82. Hava İndirme Birliği’nin komutanı Christopher Donahue ile askeri teçhizat taşıyan birkaç uçak, 5 Şubat'ta Polonya’daki Rzeszow-Jasionka Havaalanı’na varmıştı. Dün akşam saatlerinde de Polonya'ya ABD'den havalanan bir askeri daha inmişti.

ABD’nin Polonya’da 2017’den beri 4 bin askeri bulunuyor, bu askerler dönüşümlü olarak bu ülkede bulunuyor.
ABD, NATO’daki müttefiklerine takviye güç göndermesini, Rusya’nın Ukrayna sınırına güçlerini yığmış olmasıyla gerekçelendiriyor.
Rusya ise Ukrayna sınırındaki güçlerinin sayısını artırmış olmasının bu ülkeyi işgal edeceği anlamına geldiği yönündeki suçlamaları reddediyor. NATO’dan, askeri güçlerini Rusya sınırlarından uzaklaştırmasını ve Ukrayna’nın İttifaka üye yapılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.
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