https://tr.sputniknews.com/20220207/putin-macron-gorusmesi-oncesi-peskovdan--ikaz-bati-guvenlik-garantisi-meselesini-gormezden-geliyor-1053561616.html

Putin-Macron görüşmesi öncesi Peskov'dan ikaz: Batı güvenlik garantisi meselesini görmezden geliyor

Putin-Macron görüşmesi öncesi Peskov'dan ikaz: Batı güvenlik garantisi meselesini görmezden geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlaması öncesi açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son günlerde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:54+0300

2022-02-07T14:54+0300

2022-02-07T15:20+0300

dünya

rusya

dmitriy peskov

vladimir putin

emmanuel macron

ab dönem başkanlığı

ukrayna

abd

ab

gerilim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/08/1043978406_0:241:2785:1807_1920x0_80_0_0_0dcb6f29567dbde975d4a238a55a0513.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, günlük basın toplantısında, "Rusya ile Batı arasındaki gerilimin derecesinin son günlerde azaldığı söylenebilir mi" sorusu yöneltildi.Peskov, "Öncelikle, güvenlik garantileri konusunda son günlerde yeni bir şey olmadığını söylemek gerekir. Batılı muhataplarımız, bu konuyu anmamayı tercih ediyor" dedi.'Onun yerine Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısı iddiasını büyük bir heyecanla ele alıyorlar'Kremlin Sözcüsü, 'Batı'nın bu konu yerine, var olduğuna inandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısıyla ilgili sorunu son derece büyük bir heyecanla ele almayı tercih ettiğini' belirterek şöyle devam etti:"Burada da bir tür sessizlikten söz etmek pek mümkün değil. Bu konuda hem ABD'den hem de Avrupa başkentlerinden her gün çeşitli açıklamaların geldiğini duyuyoruz. Dolayısıyla son derece gerilimli atmosfer sürüyor."'Putin-Macron görüşmesinden dönüm noktası çıkmasını beklemeyin'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bugün Moskova'da yapacağı görüşmeden söz eden Peskov, 'görüşmenin uzun süreli ve içerik bakımından kapsamlı olmasını beklediklerini, ama sonucu bakımından belirleyici dönüm noktaları beklemenin pek mümkün olmadığını' dile getirdi.Görüşmede, Ukrayna'daki durumdan kaynaklanan Avrupa'daki gerilimin ve Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin önplanda olacağını anlatan Peskov, "Emmanuel Macron, şu anda AB dönem başkanı olan ülkeyi yönetiyor. Bu, çok önemli. Elbette durum, tek bir görüşmede belirleyici 'dönüm noktaları' beklenemeyecek kadar karmaşık" dedi.'Çok önemli bir ziyaret'Putin-Macron görüşmesinin TSİ 17:00 sularında başlayacağını ve iş yemeğinden sonra devam edeceğini bildiren Peskov, iki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.Peskov, Macron'un Moskova'ya gelmesini 'çok önemli bir ziyaret' olarak niteledi.

rusya

ukrayna

abd

ab

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, emmanuel macron, ab dönem başkanlığı, ukrayna, abd, ab, gerilim, güvenlik garantileri, nato