https://tr.sputniknews.com/20220207/putin-macron-gorusmesi-oncesi-peskovdan--ikaz-bati-guvenlik-garantisi-meselesini-gormezden-geliyor-1053561616.html
Putin-Macron görüşmesi öncesi Peskov'dan ikaz: Batı güvenlik garantisi meselesini görmezden geliyor
Putin-Macron görüşmesi öncesi Peskov'dan ikaz: Batı güvenlik garantisi meselesini görmezden geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlaması öncesi açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son günlerde... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:54+0300
2022-02-07T14:54+0300
2022-02-07T15:20+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, günlük basın toplantısında, "Rusya ile Batı arasındaki gerilimin derecesinin son günlerde azaldığı söylenebilir mi" sorusu yöneltildi.Peskov, "Öncelikle, güvenlik garantileri konusunda son günlerde yeni bir şey olmadığını söylemek gerekir. Batılı muhataplarımız, bu konuyu anmamayı tercih ediyor" dedi.'Onun yerine Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısı iddiasını büyük bir heyecanla ele alıyorlar'Kremlin Sözcüsü, 'Batı'nın bu konu yerine, var olduğuna inandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısıyla ilgili sorunu son derece büyük bir heyecanla ele almayı tercih ettiğini' belirterek şöyle devam etti:"Burada da bir tür sessizlikten söz etmek pek mümkün değil. Bu konuda hem ABD'den hem de Avrupa başkentlerinden her gün çeşitli açıklamaların geldiğini duyuyoruz. Dolayısıyla son derece gerilimli atmosfer sürüyor."'Putin-Macron görüşmesinden dönüm noktası çıkmasını beklemeyin'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bugün Moskova'da yapacağı görüşmeden söz eden Peskov, 'görüşmenin uzun süreli ve içerik bakımından kapsamlı olmasını beklediklerini, ama sonucu bakımından belirleyici dönüm noktaları beklemenin pek mümkün olmadığını' dile getirdi.Görüşmede, Ukrayna'daki durumdan kaynaklanan Avrupa'daki gerilimin ve Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin önplanda olacağını anlatan Peskov, "Emmanuel Macron, şu anda AB dönem başkanı olan ülkeyi yönetiyor. Bu, çok önemli. Elbette durum, tek bir görüşmede belirleyici 'dönüm noktaları' beklenemeyecek kadar karmaşık" dedi.'Çok önemli bir ziyaret'Putin-Macron görüşmesinin TSİ 17:00 sularında başlayacağını ve iş yemeğinden sonra devam edeceğini bildiren Peskov, iki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.Peskov, Macron'un Moskova'ya gelmesini 'çok önemli bir ziyaret' olarak niteledi.
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rusya, dmitriy peskov, vladimir putin, emmanuel macron, ab dönem başkanlığı, ukrayna, abd, ab, gerilim, güvenlik garantileri, nato
Putin-Macron görüşmesi öncesi Peskov'dan ikaz: Batı güvenlik garantisi meselesini görmezden geliyor
14:54 07.02.2022 (güncellendi: 15:20 07.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlaması öncesi açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son günlerde Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantileri meselesini görmezden gelen Batı ile Moskova arasındaki gerilimin sürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a, günlük basın toplantısında, "Rusya ile Batı arasındaki gerilimin derecesinin son günlerde azaldığı söylenebilir mi" sorusu yöneltildi.
Peskov, "Öncelikle, güvenlik garantileri konusunda son günlerde yeni bir şey olmadığını söylemek gerekir. Batılı muhataplarımız, bu konuyu anmamayı tercih ediyor" dedi.
'Onun yerine Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısı iddiasını büyük bir heyecanla ele alıyorlar'
Kremlin Sözcüsü, 'Batı'nın bu konu yerine, var olduğuna inandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yaklaşan saldırısıyla ilgili sorunu son derece büyük bir heyecanla ele almayı tercih ettiğini' belirterek şöyle devam etti:
"Burada da bir tür sessizlikten söz etmek pek mümkün değil. Bu konuda hem ABD'den hem de Avrupa başkentlerinden her gün çeşitli açıklamaların geldiğini duyuyoruz. Dolayısıyla son derece gerilimli atmosfer sürüyor."
'Putin-Macron görüşmesinden dönüm noktası çıkmasını beklemeyin'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bugün Moskova'da yapacağı görüşmeden söz eden Peskov, 'görüşmenin uzun süreli ve içerik bakımından kapsamlı olmasını beklediklerini, ama sonucu bakımından belirleyici dönüm noktaları beklemenin pek mümkün olmadığını' dile getirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki durumdan kaynaklanan Avrupa'daki gerilimin ve Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin önplanda olacağını anlatan Peskov, "Emmanuel Macron, şu anda AB dönem başkanı olan ülkeyi yönetiyor. Bu, çok önemli. Elbette durum, tek bir görüşmede belirleyici 'dönüm noktaları' beklenemeyecek kadar karmaşık" dedi.
'Çok önemli bir ziyaret'
Putin-Macron görüşmesinin TSİ 17:00 sularında başlayacağını ve iş yemeğinden sonra devam edeceğini bildiren Peskov, iki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.
Peskov, Macron'un Moskova'ya gelmesini 'çok önemli bir ziyaret' olarak niteledi.