https://tr.sputniknews.com/20220207/ridvan-dilmen-trtden-ayrildi-iddiasi-1053558695.html

'Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı' iddiası

'Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı' iddiası

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor'da yer alan "%100 Futbol" programı, bu hafta yayınlanmadı. Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T14:00+0300

2022-02-07T14:00+0300

2022-02-07T14:04+0300

yaşam

rıdvan dilmen

trt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721063_0:0:2396:1348_1920x0_80_0_0_50f964401c0fe691af6463d30ca4e7e4.png

Hürriyet yazarı İsmail Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "%100 Futbol" programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rıdvan dilmen, trt