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https://tr.sputniknews.com/20220207/ridvan-dilmen-trtden-ayrildi-iddiasi-1053558695.html
'Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı' iddiası
'Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı' iddiası
Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor'da yer alan "%100 Futbol" programı, bu hafta yayınlanmadı. Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:00+0300
2022-02-07T14:04+0300
yaşam
rıdvan dilmen
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Hürriyet yazarı İsmail Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "%100 Futbol" programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?”
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rıdvan dilmen, trt

'Rıdvan Dilmen, TRT'den ayrıldı' iddiası

14:00 07.02.2022 (güncellendi: 14:04 07.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. TRT Spor'da yer alan "%100 Futbol" programı, bu hafta yayınlanmadı. Konuya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atan gazeteci İsmail Er, TRT'nin Rıdvan Dilmen'le yolları ayırdığını açıkladı.
Hürriyet yazarı İsmail Er, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "%100 Futbol" programına sponsor olan firmanın sahibi hakkında Rıdvan Dilmen'in bazı ifadeler kullandığı ve bu durumdan rahatsız olan firmanın sponsorluktan çekilmesi sonrası TRT'nin de ünlü yorumcunun işine son verdiğini belirtti.
Er, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Şeytan, TRT Spor programında sponsor şirketin sahibi hakkında sağda solda dedikodu yapınca duyulmayacağını sanmıştı, Sponsorluktan çekildiği için TRT’de şeytanı kapı önüne koydu 2 gündür TRT’da yok! Şeytan’a ne kadar çok ah aldığını, varsa bir dostu anlatsın. Yok ki?”
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