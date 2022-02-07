https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-disisleri-abd-ve-ingiltere-mucadele-icin-rus-tehdidini-icat-etti-1053582010.html

Rus Dışişleri: ABD ve İngiltere, mücadele için ‘Rus tehdidini’ icat etti

Rus Dışişleri: ABD ve İngiltere, mücadele için ‘Rus tehdidini’ icat etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD ve İngiltere’nin, daha sonra ‘kahramanca’ mücadele edecek bir şeyleri olsun diye ‘Rus tehdidini’ icat... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T23:53+0300

2022-02-07T23:53+0300

2022-02-08T00:08+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Zaman geçiyor, ancak Rusya Ukrayna’ya saldırmıyor. Bu "müziği" sipariş eden ABD'nin ve onlara katılan İngilizlerin yaptığı hesap ortada; ‘Rus tehdidini’ uydurdular, şimdi de bu tehdide karşı ‘kahramanca’ mücadele vermeyi, ardından provokasyon gerçekleştirerek yüksek sesle ‘zaferlerini’ ilan etmek planlıyorlar” diye yazdı.Zaharova, ABD ve İngiltere’nin bu yöntemle aynı zamanda, dikkatleri ülke içi krizlerden başka yöne çevirme ve ‘zayıf demokrasileri’ silahlandırmak için milyarlarca doları harcamak ve Afganistan’daki başarısızlıktan sonra ‘yenilmeyenler’ imajını yeniden oluşturmak için fırsat olarak kullandıklarını ifade etti.Avrupa Birliği’nin de Ukrayna krizinde tarafsız olmadığını belirten Rus diplomat, Brüksel’in 2013’te Ukrayna’da meşru hükümetin itirazlarını hiçe sayarak AB’yle ortaklık anlaşmasını ilerlettiğini anımsatarak, “Gerçi Ukrayna AB’ye alınmadı. Ve görünüşe göre yakında alınmayacak. Batı’nın son performansından sonra da hiçbir düzgün oluşuma almayacak. ‘Rusya’nın saldırmak üzere olduğu’ bir ülke kime lazım? NATO aslında Ukrayna’ya kötülük etti. Böyle dostlar varken düşmana ihtiyaç yok. Gerçi, Ukraynalıların çıkarlarının Batı'yı en az ilgilendiren şey olduğunu defalarca söyledik” ifadesini kullandı.

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