Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti
11:41 07.02.2022 (güncellendi: 12:17 07.02.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, törende takım turnuvasında altın madalyanın sahibi olmalarını kutlarken
Çin’in ev sahipliğindeki Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösteren Rus sporcular, madalya sayısı bakımından ilk sıraya yerleşti.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, takım turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu.
СПАСИБО, ЗОЛОТЫЕ!👏🏻— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 7, 2022
Камила Валиева
Марк Кондратюк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Виктория Синицина и Никита Кацалапов#beijing2022 pic.twitter.com/7KAwyonoUG
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi bu sayede madalya sıralamasında lider konumuna yerleşti.
Rus sporcular şimdiye kadar 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
İkinci sırada ise 2 altın, 1 bronz madalya ile Norveç ve 2 altın madalya ile İsveç yer alıyor.
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’a kadar sürecek. Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verilmeyen Rus sporcular, 2022 Pekin Kış Olimpiyatı’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergiliyor.
#Beijing2022— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) February 7, 2022
🥇🇷🇺 ⛸ Artistik buz pateninde yarışan Rus sporcular
Mark Kondratyuk
Anastasya Mişina & Aleksandr Gallyamov
Viktoriya Sinitsina & Nikita Katsalapov
Kamila Valiyeva
takım turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu.
Поздравляем, @Olympic_Russia! 👏 #WeWILLROCyou pic.twitter.com/qtmtYp7mnb