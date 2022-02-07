https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-ekip-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-liderlige-yerlesti-1053551491.html

Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti

Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti

Çin’in ev sahipliğindeki Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösteren Rus sporcular, madalya sayısı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T11:41+0300

2022-02-07T11:41+0300

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2022 kış olimpiyatları

pekin kış olimpiyatları

rusya

rus

sporcu

buz pateni

takım

altın madalya

artistik patinaj

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Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, takım turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu.Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi bu sayede madalya sıralamasında lider konumuna yerleşti. Rus sporcular şimdiye kadar 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.İkinci sırada ise 2 altın, 1 bronz madalya ile Norveç ve 2 altın madalya ile İsveç yer alıyor.Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’a kadar sürecek. Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verilmeyen Rus sporcular, 2022 Pekin Kış Olimpiyatı’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergiliyor.

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