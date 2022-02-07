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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/rus-ekip-pekin-kis-olimpiyat-oyunlarinda-madalya-siralamasinda-liderlige-yerlesti-1053551491.html
Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti
Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti
Çin’in ev sahipliğindeki Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösteren Rus sporcular, madalya sayısı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:41+0300
2022-02-07T12:17+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin kış olimpiyatları
rusya
rus
sporcu
buz pateni
takım
altın madalya
artistik patinaj
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Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, takım turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu.Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi bu sayede madalya sıralamasında lider konumuna yerleşti. Rus sporcular şimdiye kadar 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.İkinci sırada ise 2 altın, 1 bronz madalya ile Norveç ve 2 altın madalya ile İsveç yer alıyor.Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’a kadar sürecek. Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verilmeyen Rus sporcular, 2022 Pekin Kış Olimpiyatı’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergiliyor.
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pekin kış olimpiyatları, rusya, rus, sporcu, buz pateni, takım, altın madalya, artistik patinaj

Rus ekip, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda madalya sıralamasında liderliğe yerleşti

11:41 07.02.2022 (güncellendi: 12:17 07.02.2022)
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAPekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, törende takım turnuvasında altın madalyanın sahibi olmalarını kutlarken
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, törende takım turnuvasında altın madalyanın sahibi olmalarını kutlarken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Çin’in ev sahipliğindeki Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında performans gösteren Rus sporcular, madalya sayısı bakımından ilk sıraya yerleşti.
Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda (#Beijing2022) artistik buz pateni tek erkeklerde yarışan Mark Kondratyuk, çiftlerde yarışan Anastasya Mişina ile Aleksandr Gallyamov, buz dansında yarışan Viktoriya Sinitsina ile Nikita Katsalapov, tek kadınlarda yarışan Kamila Valiyeva, takım turnuvasında altın madalyanın sahibi oldu.
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi bu sayede madalya sıralamasında lider konumuna yerleşti.
Rus sporcular şimdiye kadar 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
İkinci sırada ise 2 altın, 1 bronz madalya ile Norveç ve 2 altın madalya ile İsveç yer alıyor.
Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’a kadar sürecek. Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşlarıyla katılmasına izin verilmeyen Rus sporcular, 2022 Pekin Kış Olimpiyatı’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergiliyor.
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