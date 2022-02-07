https://tr.sputniknews.com/20220207/rusya-bati-varsayimlardan-degil-abdnin-nukleer-silahlariyla-ilgili-gercek-tehditlerden-korkmali---1053548345.html

Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı

Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Batı’nın Rus nükleer silahlarının Belarus’ta konuşlandırılmasına ilişkin varsayıma... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T10:20+0300

2022-02-07T10:20+0300

2022-02-07T10:20+0300

dünya

rusya

abd

vladimir yermakov

belarus

aleksandr lukaşenko

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Yermakov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Belarus’taki anayasa değişikliğinin Rusya’nın bu ülkede nükleer silah konuşlandırması ile sonuçlanabileceği, bunun da Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturabileceği açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu. Sputnik’e konuşan Yermakov, “Şunu sormak istiyorum. Avrupalı meslektaşlarımız güvenlikleri konusunda Belarus hakkındaki varsayımlardan ziyade, bir dizi NATO ülkesine ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırılması gerçeğinin yarattığı tehlikeyi görmüyorlar mı? Bu silahlar, Rusya’daki hedefleri de vurabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı. Yermakov, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin, NATO’nun ‘ortak nükleer görevlerine’ katılmasının doğrudan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesindeki temel yükümlülüklerine aykırı olduğunu kaydetti. Yermakov, “Batı ülkelerinin bu ikiyüzlülüğünü kesinlikle onaylamıyoruz” dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’nun Polonya’da nükleer silah konuşlandırması durumunda kendi toprakları konusunda benzer bir adım atmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

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