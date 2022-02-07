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Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı
Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Batı’nın Rus nükleer silahlarının Belarus’ta konuşlandırılmasına ilişkin varsayıma... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T10:20+0300
2022-02-07T10:20+0300
dünya
rusya
abd
vladimir yermakov
belarus
aleksandr lukaşenko
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Yermakov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Belarus’taki anayasa değişikliğinin Rusya’nın bu ülkede nükleer silah konuşlandırması ile sonuçlanabileceği, bunun da Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturabileceği açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu. Sputnik’e konuşan Yermakov, “Şunu sormak istiyorum. Avrupalı meslektaşlarımız güvenlikleri konusunda Belarus hakkındaki varsayımlardan ziyade, bir dizi NATO ülkesine ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırılması gerçeğinin yarattığı tehlikeyi görmüyorlar mı? Bu silahlar, Rusya’daki hedefleri de vurabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı. Yermakov, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin, NATO’nun ‘ortak nükleer görevlerine’ katılmasının doğrudan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesindeki temel yükümlülüklerine aykırı olduğunu kaydetti. Yermakov, “Batı ülkelerinin bu ikiyüzlülüğünü kesinlikle onaylamıyoruz” dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’nun Polonya’da nükleer silah konuşlandırması durumunda kendi toprakları konusunda benzer bir adım atmaya hazır olduklarını kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220206/lukasenko-ukrayna-hukumeti-donbassa-saldirirsa-rusya-ile-ortak-yanit-verecegiz--1053532449.html
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rusya, abd, vladimir yermakov, belarus, aleksandr lukaşenko

Rusya: Batı, varsayımlardan değil ABD’nin nükleer silahlarıyla ilgili gerçek tehditlerden korkmalı

10:20 07.02.2022
© SputnikABD- Rusya
ABD- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Batı’nın Rus nükleer silahlarının Belarus’ta konuşlandırılmasına ilişkin varsayıma dayalı tehditlerden korkmak yerine, ABD’nin nükleer silahlarının Avrupa’da konuşlandırılmasının yarattığı gerçek tehlikelere kafa yorması gerektiğini söyledi.
Yermakov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Belarus’taki anayasa değişikliğinin Rusya’nın bu ülkede nükleer silah konuşlandırması ile sonuçlanabileceği, bunun da Avrupa’nın güvenliği için tehdit oluşturabileceği açıklaması hakkında değerlendirmede bulundu.
Sputnik’e konuşan Yermakov, “Şunu sormak istiyorum. Avrupalı meslektaşlarımız güvenlikleri konusunda Belarus hakkındaki varsayımlardan ziyade, bir dizi NATO ülkesine ABD’ye ait nükleer silahların konuşlandırılması gerçeğinin yarattığı tehlikeyi görmüyorlar mı? Bu silahlar, Rusya’daki hedefleri de vurabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı.
Yermakov, nükleer güce sahip olmayan ülkelerin, NATO’nun ‘ortak nükleer görevlerine’ katılmasının doğrudan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması çerçevesindeki temel yükümlülüklerine aykırı olduğunu kaydetti. Yermakov, “Batı ülkelerinin bu ikiyüzlülüğünü kesinlikle onaylamıyoruz” dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’nun Polonya’da nükleer silah konuşlandırması durumunda kendi toprakları konusunda benzer bir adım atmaya hazır olduklarını kaydetmişti.
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