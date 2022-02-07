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Rusya ve Belarus'a ait savaş uçaklarından ortak devriye uçuşu
Rusya ve Belarus'a ait savaş uçaklarından ortak devriye uçuşu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus ordularının Su-30SM savaş uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdiğini duyurdu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:28+0300
2022-02-07T18:28+0300
dünya
belarus
rusya
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Bakanlık, "Rusya ve Belarus'a Su-30SM avcı uçaklarının mürettebatları, Birlik Devleti müdahale güçlerinin denetimi kapsamında Belarus'un devlet sınırında ortak devriye gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.Bakanlığın aktardığı bilgilere göre devriye uçuşu, yaklaşık 8 bin metre irtifada saatte yaklaşık 750 km hızla asgari aralıklarla ve mesafelerde yapıldı.Bakanlık, devriye sırasında 'ana uçak-yardımcı uçak' çifti dahilinde manevra çalışmaları yapıldığını da bildirdi.Ortak devriye hakkında bilgi veren Belaruslu pilot Dmitriy Bokan, "Bu tür uçuşlar sırasında ve öncesinde, Rus pilotlarla sürekli olarak deneyim alışverişi yapıyoruz ve teknik personel etkileşimde bulunuyor" dedi.Rusya ve Belarus orduları, son dönemde sıkça ortak hava devriyeleri gerçekleştiriyor. Bu devriyeler, Rusya ile NATO ilişkilerinde gerilimin tırmandığı döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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belarus, rusya, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat

Rusya ve Belarus'a ait savaş uçaklarından ortak devriye uçuşu

18:28 07.02.2022
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© RT
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Belarus ordularının Su-30SM savaş uçaklarıyla Belarus'un devlet sınırı boyunca ortak devriye gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlık, "Rusya ve Belarus'a Su-30SM avcı uçaklarının mürettebatları, Birlik Devleti müdahale güçlerinin denetimi kapsamında Belarus'un devlet sınırında ortak devriye gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın aktardığı bilgilere göre devriye uçuşu, yaklaşık 8 bin metre irtifada saatte yaklaşık 750 km hızla asgari aralıklarla ve mesafelerde yapıldı.

Bakanlık, devriye sırasında 'ana uçak-yardımcı uçak' çifti dahilinde manevra çalışmaları yapıldığını da bildirdi.

Ortak devriye hakkında bilgi veren Belaruslu pilot Dmitriy Bokan, "Bu tür uçuşlar sırasında ve öncesinde, Rus pilotlarla sürekli olarak deneyim alışverişi yapıyoruz ve teknik personel etkileşimde bulunuyor" dedi.

Rusya ve Belarus orduları, son dönemde sıkça ortak hava devriyeleri gerçekleştiriyor. Bu devriyeler, Rusya ile NATO ilişkilerinde gerilimin tırmandığı döneme denk geliyor.

Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor.

Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
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