https://tr.sputniknews.com/20220207/rusyadan-sanal-gerceklik-aleminin-yasadisina-ve-toplumsal-degisime-kapi-actigi-uyarisi-yapan-rapor-1053559120.html
Rusya’dan sanal gerçeklik aleminin yasadışına ve toplumsal değişime kapı açtığı uyarısı yapan rapor
Rusya’dan sanal gerçeklik aleminin yasadışına ve toplumsal değişime kapı açtığı uyarısı yapan rapor
Sanal gerçeklik (VR) dünyasının yasadışı faaliyetlere imkan sağlayacağından endişe duyan Rusya’daki makamlar, bu alana yeni kısıtlamalar getirme olasılığını... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:17+0300
2022-02-07T14:17+0300
2022-02-07T14:33+0300
dünya
rusya
sanal gerçeklik
metaverse
vr
rapor
uyarı
risk
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
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Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) bağlı Bilim Teknik Merkezi'nin geçen hafta yayımladığı raporda, sanal gerçeklik (VR) dünyasıyla ilgili şu risklere dikkat çekildi:* Kripto para birimleriyle yapılan yasadışı işlemlerin önünü açabilir. * Farklı ülkelerden insanlar, sınır kurallarını ihlal etmek suretiyle birbirleriyle ticaret yapabilir. * Uyuşturucu ticareti veya başka yasaklı maddelerin kaçakçılığı bakımından uygun ortam sağlayabilir.* Sanal etkileşim, insanların davranışlarını da etkiliyor. * Sanal dünyada olma sebebiyle meydana gelen algı dönüşümü, toplum üzerinde kültürel bakımdan önemli etki yaratacak ve toplumsal davranışı değiştirecektir. Buna sanal avatarların kullanımı nedeniyle manevi ve ahlaki kuralların öneminin azalması da dahil.* Bu durum, özellikle sanal dünyanın en hassas grubu olan çocukları olumsuz etkileyebilir.Yeni piyasalar, yeni siyaset biçimi gibi olanaklar da sunuyorRaporda sanal dünyanın yarattığı risklerin yanısıra getirdiği imkanlarla ilgili de bir değerlendirme sunuldu. Video oyunu ve çevrimiçi eğlence biçimlerine talebin artması gibi yeni piyasaların gelişmesini sağladığına, çevrimiçi yaşamın artmasının siyasi faaliyetlerin yürütülmesi için yeni olanaklar yarattığına dikkat çekildi. Sözgelimi iklim aktivisti Greta Thunberg, internet profilinin yardımıyla iklim değişikliği konusunda farkındalığın artmasını sağladı.
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rusya, sanal gerçeklik, metaverse, vr, rapor, uyarı, risk, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
Rusya’dan sanal gerçeklik aleminin yasadışına ve toplumsal değişime kapı açtığı uyarısı yapan rapor
14:17 07.02.2022 (güncellendi: 14:33 07.02.2022) Abone ol
Sanal gerçeklik (VR) dünyasının yasadışı faaliyetlere imkan sağlayacağından endişe duyan Rusya’daki makamlar, bu alana yeni kısıtlamalar getirme olasılığını değerlendiriyor. Bu kapsamda gerçeğe yakın sanal dünyanın (metaverse) ne gibi riskleri beraberinde getirebileceğine dair uyarılarda bulunan rapor yayımlandı.
Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’na (Roskomnadzor) bağlı Bilim Teknik Merkezi'nin geçen hafta yayımladığı raporda, sanal gerçeklik (VR) dünyasıyla ilgili şu risklere dikkat çekildi:
* Kripto para birimleriyle yapılan yasadışı işlemlerin önünü açabilir.
* Farklı ülkelerden insanlar, sınır kurallarını ihlal etmek suretiyle birbirleriyle ticaret yapabilir.
* Uyuşturucu ticareti veya başka yasaklı maddelerin kaçakçılığı bakımından uygun ortam sağlayabilir.
* Sanal etkileşim, insanların davranışlarını da etkiliyor.
* Sanal dünyada olma sebebiyle meydana gelen algı dönüşümü, toplum üzerinde kültürel bakımdan önemli etki yaratacak ve toplumsal davranışı değiştirecektir. Buna sanal avatarların kullanımı nedeniyle manevi ve ahlaki kuralların öneminin azalması da dahil.
* Bu durum, özellikle sanal dünyanın en hassas grubu olan çocukları olumsuz etkileyebilir.
Yeni piyasalar, yeni siyaset biçimi gibi olanaklar da sunuyor
Raporda sanal dünyanın yarattığı risklerin yanısıra getirdiği imkanlarla ilgili de bir değerlendirme sunuldu.
Video oyunu ve çevrimiçi eğlence biçimlerine talebin artması gibi yeni piyasaların gelişmesini sağladığına, çevrimiçi yaşamın artmasının siyasi faaliyetlerin yürütülmesi için yeni olanaklar yarattığına dikkat çekildi.
Sözgelimi iklim aktivisti Greta Thunberg, internet profilinin yardımıyla iklim değişikliği konusunda farkındalığın artmasını sağladı.