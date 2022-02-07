https://tr.sputniknews.com/20220207/samsunda-yakalanan-12-isid-suphelisinden-9u-sinir-disi-edilecek-1053569594.html

Samsun'da yakalanan 12 IŞİD şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek

Samsun'da yakalanan 12 IŞİD şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek

Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T17:44+0300

2022-02-07T17:44+0300

2022-02-07T17:44+0300

türkiye

işid

samsun

sınır dışı

irak

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince IŞİD üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 9 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.1 Şubat'ta gözaltına alınmışlardıSamsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220201/samsunda-isid-operasyonu-12-gozalti-1053357602.html

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samsun

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işid, samsun, sınır dışı, irak