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https://tr.sputniknews.com/20220207/samsunda-yakalanan-12-isid-suphelisinden-9u-sinir-disi-edilecek-1053569594.html
Samsun'da yakalanan 12 IŞİD şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek
Samsun'da yakalanan 12 IŞİD şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T17:44+0300
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işid
samsun
sınır dışı
irak
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince IŞİD üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen 9 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.1 Şubat'ta gözaltına alınmışlardıSamsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/samsunda-isid-operasyonu-12-gozalti-1053357602.html
türkiye
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işid, samsun, sınır dışı, irak

Samsun'da yakalanan 12 IŞİD şüphelisinden 9'u sınır dışı edilecek

17:44 07.02.2022
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 Irak uyruklu şüpheliden 9'unun sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince IŞİD üyelerine yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 12 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 9 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1 Şubat'ta gözaltına alınmışlardı
Samsun'da 1 Şubat'ta İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.
Samsun'da IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
TÜRKİYE
Samsun'da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı
1 Şubat, 18:31
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