Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor

BOTAŞ, sanayideki doğalgaz sınırlamasının kaldırıldığını açıkladı.,Kurumdan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılacaktır.