https://tr.sputniknews.com/20220207/sanayide-dogalgaz-kisitlamasi-kaldiriliyor-1053562905.html

Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor

Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T15:19+0300

2022-02-07T15:19+0300

2022-02-07T15:26+0300

ekonomi

sanayi

doğalgaz

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BOTAŞ, sanayideki doğalgaz sınırlamasının kaldırıldığını açıkladı.,Kurumdan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

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sanayi, doğalgaz