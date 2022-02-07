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https://tr.sputniknews.com/20220207/sanayide-dogalgaz-kisitlamasi-kaldiriliyor-1053562905.html
Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor
Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-07T15:26+0300
ekonomi
sanayi
doğalgaz
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BOTAŞ, sanayideki doğalgaz sınırlamasının kaldırıldığını açıkladı.,Kurumdan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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sanayi, doğalgaz

Sanayide doğalgaz kısıtlaması 8 Şubat itibarıyla kaldırılıyor

15:19 07.02.2022 (güncellendi: 15:26 07.02.2022)
© AABOTAŞ
BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi.
BOTAŞ, sanayideki doğalgaz sınırlamasının kaldırıldığını açıkladı.,
Kurumdan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.
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