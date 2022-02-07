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Senegal ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazandı
Senegal ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazandı
Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal şampiyonluğa uzandı. Mısır'ı penaltılar sonucu 4-2 mağlup eden... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T01:18+0300
2022-02-07T01:37+0300
spor
senegal
afrika
kupa
afrika uluslar kupası
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Kamerun’un ev sahipliğinde bu yıl 33.’sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nın final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Turnuvanın çeyrek finalinde Ekvator Ginesi’ni ve yarı finalde Burkina Faso’yu aynı skorla 3-1 mağlup eden Senegal, tarihinde 3. kez final oynarken, Afrika Uluslar Kupası’nı en fazla kazanan ülke olan Mısır da son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere son 4 maçı uzatmalara giderek bir ilke imza attı. Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 4-2 biten penaltı atışları sonrası gülen taraf Senegal oldu. Senegal milli takımının en büyük kozu olan Sadio Mane turnuvada 3 gol, 2 asistlik performansla ülkesinin final oynamasında büyük katkı sağladı. Mane’nin Liverpool’dan takım arkadaşı Mohamed Salah ise turnuvada 2 gol 1 asiste imza atarken, penaltılara kalan Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıdı. Yarı finalde ev sahibi Kamerun’u yine penaltı atışları sonrası eleyen Mısır, bu kez finalde penaltı atışları sonrası kaybetti. Turnuvaya Süper Lig’den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu. 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası’nda Kamerun’un 3. olmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar oynadığı 7 maçta 8 gole imza atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.
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senegal, afrika, kupa, afrika uluslar kupası

Senegal ilk kez Afrika Uluslar Kupası’nı kazandı

01:18 07.02.2022 (güncellendi: 01:37 07.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYSenegal, kupa
Senegal, kupa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal şampiyonluğa uzandı. Mısır'ı penaltılar sonucu 4-2 mağlup eden Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Kamerun’un ev sahipliğinde bu yıl 33.’sü düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nın final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Turnuvanın çeyrek finalinde Ekvator Ginesi’ni ve yarı finalde Burkina Faso’yu aynı skorla 3-1 mağlup eden Senegal, tarihinde 3. kez final oynarken, Afrika Uluslar Kupası’nı en fazla kazanan ülke olan Mısır da son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere son 4 maçı uzatmalara giderek bir ilke imza attı.
Olembe kentindeki Paul Biya Stadyumu’nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 4-2 biten penaltı atışları sonrası gülen taraf Senegal oldu.
Senegal milli takımının en büyük kozu olan Sadio Mane turnuvada 3 gol, 2 asistlik performansla ülkesinin final oynamasında büyük katkı sağladı. Mane’nin Liverpool’dan takım arkadaşı Mohamed Salah ise turnuvada 2 gol 1 asiste imza atarken, penaltılara kalan Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıdı.
Yarı finalde ev sahibi Kamerun’u yine penaltı atışları sonrası eleyen Mısır, bu kez finalde penaltı atışları sonrası kaybetti.

Turnuvaya Süper Lig’den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.
2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş forması giyen ve Afrika Kupası’nda Kamerun’un 3. olmasında büyük pay sahibi olan Vincent Aboubakar oynadığı 7 maçta 8 gole imza atarak turnuvayı gol kralı olarak tamamladı.
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