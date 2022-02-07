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https://tr.sputniknews.com/20220207/son-rus-cari-ikinci-nikolayla-ilgili-yapilan-dna-testi-ile-ornekler-arasinda-uyum-tespit-edildi-1053567751.html
Son Rus Çarı İkinci Nikolay'la ilgili yapılan DNA testi ile örnekler arasında uyum tespit edildi
Son Rus Çarı İkinci Nikolay'la ilgili yapılan DNA testi ile örnekler arasında uyum tespit edildi
Rusya’da 1918’de Bolşevikler tarafından öldürülen çar ve ailesine ait olduğu düşünülen kalıntıların gerçekliğine ilişkin onlarca yıl süren tartışmaların... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T17:01+0300
2022-02-07T17:08+0300
çar 2. nikolay
rusya
dna testi
dünya
rapor
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Rus Ortodoks Kilisesi, önceki günlerde 2015’te kurulan bir komisyonun raporunu yayınladı. Rapora göre yeni bilimsel ilerlemeler doğrultusunda kalıntıların kimliğine ait incelemeler yenilendi. Analizler neticesinde öldürülen Çar 2. Nikolay’a ait olduğu düşünülen bir iskeletle babası 3. Aleksandr’dan alınan DNA örnekleri arasında uyum tespit edildi.Raporda, “Bilim aynı yerde kalmıyor. İlk uzman analizinin başlamasından sonra geçen 30 yıl boyunca bilimsel araştırmalar bakımından yeni imkan ve yöntemler oluştu. Sözgelimi genetik alanında, bilim insanlarının geçmişte yalnızca varsayımdan ibaret şeyler hakkında kendinden emin bir şekilde konuşmasını sağlayan, nitelikli bir ilerleme gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.Uyum oranı yüzde 99.9999988 düzeyindeRapora göre komisyonun Çar 2. Nikolay’a ait olduğu söylenen kemiklerle 3. Aleksandr’ın kalıntılarından alınan DNA’nın karşılaştırması sonucunda, soybağı olasılığının yüzde 99.9999988 düzeyinde olduğu tespit edildi.Ailenin büyük kısmının kalıntıları ilk olarak 1979’da keşfedilmişti. Ancak Sovyetler Birliği, 1989’a kadar bu kalıntıların varlığını resmi olarak tanımamıştı. Daha sonra ise bilim insanları kalıntıların çarın ailesine ait olduğuna karar vermişti, ancak cenaze kalıntıları 1998’de defnedilmesine rağmen Ortodoks Kilisesi bu kalıntıları resmen tanımamış ve bilim insanlarının elde ettiği sonuçları yetersiz olarak değerlendirmişti.Kilise ayrıca 2007’de bulunan iki naaşın daha defnedilmesini engellemişti. Bilim insanları bunların daha büyük defin alanından kaybolmuş olan, Romanov ailesinden iki çocuğa ait naaşlar olduğunu söylemişti.Kilise, kalıntıları tanıyıp tanımayacağına mayısta karar verecekBu hafta yayınlanan raporda ise komisyon, yeni araştırmanın geçmiştekilerden daha şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini ve son yıllarda yapılan incelemelerin şeffaflığının, Kilise ve kamuoyunun elde edilen sonuçlara güvenmesine olanak verdiğini kaydetti.Raporda ayrıca kalıntılar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların detaylı bir bakış da sunuluyor. Komisyonun çarın ailesinin ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğü, cesetlerine ne olduğunu anlamaya yönelik gerçekleştirdiği tarihsel araştırmaların özeti de yer alıyor.Kilise, kalıntıları resmen tanıyıp tanımayacağına ilişkin kararı ise mayıs ayında alacak.Çar 2. Nikolay ve ailesi, üçyüzyıllık Romanov hanedanı hükmünden sonra çarlık ailesinin devrildiği 1917’deki devrimden sonra Yekaterinburg’a götürülmüştü. 1918 yılında Çar, eşi Aleksandra ve aralarında tahtın varisi Aleksey’in de bulunduğu beş çocuğu Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.Daha sonra soruşturmacı Nikolay Sokolov, Romanov ailesinin eşyalarını bir maden kuyusu yakınlarında bulmuş, cesetlerin bir çukura atılıp yakıldığı ve üzerlerine sülfürik asit döküldüğü sonucuna varmıştı. Sokolov, başka bir yere götürülen kalıntıları bulamamıştı. Şu anda maden kuyusunun bulunduğu yerde Ganina Yama olarak bilinen bir mabet mevcut. Burası, Ortodoks inancına tabi bazı kişiler için bir hac yeri olma özelliği taşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210905/rus-cari-2-nikolayin-karstaki-av-kosku-otel-oluyor-1048623310.html
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çar 2. nikolay, rusya, dna testi, rapor

Son Rus Çarı İkinci Nikolay'la ilgili yapılan DNA testi ile örnekler arasında uyum tespit edildi

17:01 07.02.2022 (güncellendi: 17:08 07.02.2022)
© Flickr / Olga ŞirninaÇar İkinci Nikolay Aleksandroviç Romanov ve ailesi
Çar İkinci Nikolay Aleksandroviç Romanov ve ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Flickr / Olga Şirnina
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Rusya’da 1918’de Bolşevikler tarafından öldürülen çar ve ailesine ait olduğu düşünülen kalıntıların gerçekliğine ilişkin onlarca yıl süren tartışmaların ardından, Rus Ortodoks Kilisesi, konuyla ilgili altı yıllık bir araştırmayı tamamladı. Örnekler üzerinde yapılan DNA testleri sonucunda uyum tespit edildi.
Rus Ortodoks Kilisesi, önceki günlerde 2015’te kurulan bir komisyonun raporunu yayınladı. Rapora göre yeni bilimsel ilerlemeler doğrultusunda kalıntıların kimliğine ait incelemeler yenilendi. Analizler neticesinde öldürülen Çar 2. Nikolay’a ait olduğu düşünülen bir iskeletle babası 3. Aleksandr’dan alınan DNA örnekleri arasında uyum tespit edildi.
Raporda, Bilim aynı yerde kalmıyor. İlk uzman analizinin başlamasından sonra geçen 30 yıl boyunca bilimsel araştırmalar bakımından yeni imkan ve yöntemler oluştu. Sözgelimi genetik alanında, bilim insanlarının geçmişte yalnızca varsayımdan ibaret şeyler hakkında kendinden emin bir şekilde konuşmasını sağlayan, nitelikli bir ilerleme gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.

Uyum oranı yüzde 99.9999988 düzeyinde

Rapora göre komisyonun Çar 2. Nikolay’a ait olduğu söylenen kemiklerle 3. Aleksandr’ın kalıntılarından alınan DNA’nın karşılaştırması sonucunda, soybağı olasılığının yüzde 99.9999988 düzeyinde olduğu tespit edildi.
Ailenin büyük kısmının kalıntıları ilk olarak 1979’da keşfedilmişti. Ancak Sovyetler Birliği, 1989’a kadar bu kalıntıların varlığını resmi olarak tanımamıştı. Daha sonra ise bilim insanları kalıntıların çarın ailesine ait olduğuna karar vermişti, ancak cenaze kalıntıları 1998’de defnedilmesine rağmen Ortodoks Kilisesi bu kalıntıları resmen tanımamış ve bilim insanlarının elde ettiği sonuçları yetersiz olarak değerlendirmişti.
Kilise ayrıca 2007’de bulunan iki naaşın daha defnedilmesini engellemişti. Bilim insanları bunların daha büyük defin alanından kaybolmuş olan, Romanov ailesinden iki çocuğa ait naaşlar olduğunu söylemişti.

Kilise, kalıntıları tanıyıp tanımayacağına mayısta karar verecek

Bu hafta yayınlanan raporda ise komisyon, yeni araştırmanın geçmiştekilerden daha şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini ve son yıllarda yapılan incelemelerin şeffaflığının, Kilise ve kamuoyunun elde edilen sonuçlara güvenmesine olanak verdiğini kaydetti.
Raporda ayrıca kalıntılar üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların detaylı bir bakış da sunuluyor. Komisyonun çarın ailesinin ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğü, cesetlerine ne olduğunu anlamaya yönelik gerçekleştirdiği tarihsel araştırmaların özeti de yer alıyor.
Kilise, kalıntıları resmen tanıyıp tanımayacağına ilişkin kararı ise mayıs ayında alacak.
Çar 2. Nikolay ve ailesi, üçyüzyıllık Romanov hanedanı hükmünden sonra çarlık ailesinin devrildiği 1917’deki devrimden sonra Yekaterinburg’a götürülmüştü. 1918 yılında Çar, eşi Aleksandra ve aralarında tahtın varisi Aleksey’in de bulunduğu beş çocuğu Bolşevikler tarafından öldürülmüştü.
Daha sonra soruşturmacı Nikolay Sokolov, Romanov ailesinin eşyalarını bir maden kuyusu yakınlarında bulmuş, cesetlerin bir çukura atılıp yakıldığı ve üzerlerine sülfürik asit döküldüğü sonucuna varmıştı. Sokolov, başka bir yere götürülen kalıntıları bulamamıştı. Şu anda maden kuyusunun bulunduğu yerde Ganina Yama olarak bilinen bir mabet mevcut. Burası, Ortodoks inancına tabi bazı kişiler için bir hac yeri olma özelliği taşıyor.
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