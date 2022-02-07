https://tr.sputniknews.com/20220207/son-sozu-liderler-soyleyecek-parlamenter-sistem-metninde-ihale-kanunu-ve-mulakat-duzenlemesi-var-1053568467.html

Son sözü liderler söyleyecek: Parlamenter sistem metninde ihale kanunu ve mülakat düzenlemesi var

Son sözü liderler söyleyecek: Parlamenter sistem metninde ihale kanunu ve mülakat düzenlemesi var

Parlamenter sistem çalışmaları kapsamında altı parti lideri 12 Şubat’ta bir araya gelerek yol haritasını belirleyecek. Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T17:16+0300

2022-02-07T17:16+0300

2022-02-07T17:16+0300

politika

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parlamenter

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Parlamenter sisteme dönüşü savunan altı partinin kurmayları taslak metni parti genel başkanlarına sundu. Parti genel başkanları taslak metin üzerinde ilk çalışmayı 12 Şubat’ta gerçekleştirecek. Bu toplantıda parlamenter sistem önerisinin nasıl hayata geçirileceğine yönelik yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği belirtildi.Ekim ayında başlayan ortak metin çalışmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün yer almıştı.Parti genel başkanlarına sunulan 24 sayfalık düzenlemede parlamenter sisteme yönelik hukuku adımların yanı sıra gündemde olan bazı sorunlara ilişkin de düzenlemeler yer alıyor.Meclis'in yetkisini artırma planıTaslağın giriş bölümünde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreci ve neden güçlendirilmiş parlamenter sisteme ihtiyaç olduğu özetlendi. İkinci bölümde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ana esasları yer alıyor. Taslakta parlamenter sisteme geçilmesi ile birlikte kuvvetler arasında ayrımın artırılması amaçlanıyor. İkinci bölümde yasama, yargı ve yürütme alanında yapılacak değişiklikler ele alınıyor. Bu başlıklar altında meclisin güçlendirilmesi planlanıyor.Kurumların yapısı değişecekPartilerin üzerinde anlaştığı taslak metin ile Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu, Hakim Savcılar Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurumunun yapılarının değişmesi de planlanıyor. Öngörülen düzenlemeler ile Anayasa Mahkemesi’ne üye seçime yetkisi tamamen TBMM’ye veriliyor. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Barolar Birliği ve YÖK, atanacak üye sayının üç katı oranında aday bildirecek bu kişiler arasında seçimi meclis yapacak. HSK, hakim ve savcılar yüksek kurulu olarak ikiye ayrılırken, YSK’da iki daireden oluşacak. YSK’da ilk daire günlük kararları verirken ikinci daire bu kararlara ilişkin itirazları değerlendirecek. YÖK’ün yerine ise üniversiteler arası kurul kurulması hedefleniyor.Güncel düzenlemelerde taslakta yer alıyorParlamenter sisteme yönelik partilerin hazırladıkları ortak metinin son bölümünde ise temel hak ve özgürlüklerle güncel düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda ele alınan düzenlemelerden biri kamu ihale kanunu. Yine kamuya alımlarda mülakat uygulamasına ilişkin başlıkta metinde yer alıyor. Kamuya alımlarda yazılı sınav esas alınırken mülakat uygulayacak kurumlar yasa ile belirlenecek. Tüm mülakatlar kaydedilecek.Ekleme çıkarma yapılabilirParti kurmaylarının hazırlamış olduğu taslak metni altı partinin genel başkanı kendi kurmayları ile değerlendirdi. Genel Başkanlar kendi görüşleri 12 Şubat'taki görüşmede diğer lider ile paylaşacak. Bu görüşmede metin üzerinde ekleme çıkarma gündeme gelebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220206/fatih-erbakandan-muhalefete-takmislar-kafayi-bir-parlamenter-sisteme-1053536583.html

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