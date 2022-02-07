https://tr.sputniknews.com/20220207/sosyal-medya-fenomeni-irem-ay-eski-esi-ve-ailesi-hakkinda-2-aylik-tedbir-karari-aldirdi-1053550677.html
Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi ve ailesi hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırdı
Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi ve ailesi hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırdı
Eski eşi tarafından şiddet gördüğüne dair fotoğrafları paylaşan ve yardım isteyen sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner ve ailesi... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T11:38+0300
2022-02-07T11:38+0300
2022-02-07T11:50+0300
türkiye
sosyal medya fenomeni
irem ay
tedbir
karar
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Paylaşım üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İrem Ay, avukatı Gül Altay aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı eşi Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.Talebi değerlendiren İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.Ne olmuştu?Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (25), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (40) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve yardım istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ayrildigi-berkay-sanerden-siddet-gordugunu-soyleyen-fenomen-irem-ay-tedbir-karari-aldirdi-1053484609.html
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Sosyal medya fenomeni İrem Ay, eski eşi ve ailesi hakkında 2 aylık tedbir kararı aldırdı
11:38 07.02.2022 (güncellendi: 11:50 07.02.2022) Abone ol
Eski eşi tarafından şiddet gördüğüne dair fotoğrafları paylaşan ve yardım isteyen sosyal medya fenomeni İrem Ay, mahkemeye başvurarak Berkay Saner ve ailesi hakkında tedbir kararı aldırdı.
Paylaşım üzerine Saner, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. İrem Ay, avukatı Gül Altay aracılığıyla mahkeme başvurarak ayrıldığı eşi Saner, anne, baba ve ablası hakkında tedbir kararı talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi, ABD’de de yaşayan Berkay Saner’in de arasında bulunduğu 4 kişi hakkında tedbir kararı uygulanmasına hükmetti.
Kararda, 4 kişinin 2 ay süre ile İrem Ay’ın yaşadığı konuta, işyerine yaklaşmamasına, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ile davranışlarda bulunmamasına, iletişim aracıyla rahatsız etmemesine hükmedildi.
Mahkeme kararında, tedbir kararının ihmal edilmesi halinde 3 günden başlayacak şekilde zorlama hapsi uygulanacağı belirtti.
Ne olmuştu?
Ankara’da yaşayan sosyal medya fenomeni İrem Ay (25), ayrıldığı eşi Berkay Saner’in (40) kendisine şiddet uyguladığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış ve yardım istemişti.