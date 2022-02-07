https://tr.sputniknews.com/20220207/sumeyye-boyaci-kendisine-ait-turkiye-rekorunu-kirdi-1053544033.html

Sümeyye Boyacı, kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı

Sümeyye Boyacı, kendisine ait Türkiye rekorunu kırdı

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Bedensel Engelliler Türkiye Milli Takımı’nın belirlendiği Gaziantep’teki şampiyonada, 50 metre sırtüstü kategorisinde kendisine... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T06:58+0300

2022-02-07T06:58+0300

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spor

sümeyye boyacı

rekor

yüzme

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Eskişehirli sporcu Sümeyye Boyacı, Tokyo’daki Paralimpik Oyunları'nda, 50 metre sırtüstü kategorisinde elde ettiği 43:28'lik dereceyle Türkiye rekoru kırmıştı. Boyacı, Gaziantep’te yapılan yarışların son gününde, kendisine ait rekoru daha da aşağı çekti.Antrenör Mehmet Bayrak ve yardımcı antrenörü Çağlar Alsan’ın koordinesinde çalışan Sümeyye Boyacı, Gaziantep’te el ettiği 42:09'luk derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.Boyacı, elde ettiği başarı sonrasında sevincini arkadaşları ile paylaştı. Dün doğum günü olan Boyacı, 19 yaşına girdiğini belirterek bugün elde ettiği başarının kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.Antrenör Mehmet Bayrak da sporcusunu başarısından dolayı kutladı. Bayrak, Boyacı'nın çok daha büyük başarılara imza atacağını belirtti.

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sümeyye boyacı, rekor, yüzme