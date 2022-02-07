https://tr.sputniknews.com/20220207/tcmbden-botasa-rekor-doviz-satisi-1053548908.html

TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı

TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Merkez Bankası BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. 2021'in tamamında BOTAŞ'a yapılan döviz satışı 6,1 milyar dolar olmuştu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T10:42+0300

2022-02-07T10:42+0300

2022-02-07T10:42+0300

ekonomi

botaş

merkez bankası

döviz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere Ocak ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.Merkez Bankası, BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.2021 yılının tamamı BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu.Aylar itibariyle BOTAŞ'ın Merkez Bankası'ndan döviz alımı şu şekilde gerçekleşti:

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botaş, merkez bankası, döviz