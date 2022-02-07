https://tr.sputniknews.com/20220207/tdp-genel-baskani-sarigul-asgari-ucret-ve-emekli-maasi-3-ayda-bir-guncellensin-1053567273.html

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Asgari ücret ve emekli maaşı 3 ayda bir güncellensin

TDP Genel Başkanı Sarıgül: Asgari ücret ve emekli maaşı 3 ayda bir güncellensin

Asgari ücretin yoksulluk sınırının, en düşük emekli maaşının da asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirten Sarıgül "Asgari ücreti ve emekli... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T16:51+0300

2022-02-07T16:51+0300

2022-02-07T16:53+0300

mustafa sarıgül

politika

asgari ücret

emekli maaşı

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053567248_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ec79080db1c565f51dc1a2b1a6f30350.jpg

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kalmaması, en düşük emekli maaşının da asgari ücretten az olmaması gerektiğini söyledi.Sarıgül, partisinin Genel Merkez binasındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.'İttifak stratejimiz yok'İttifak stratejilerinin olmadığının altını çizen Sarıgül, işsiz, yoksul, emekli ve emekçilerle, EYT'liler ve 3600 ek gösterge isteyenlerle ittifak yaptıklarını belirtti.Sağlıkçılar ve öğretmenlere özlük haklarıyla ilgili verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Öğretmenlerimizin sorunlarını çözmeyen, eğitime hiçbir katkısı olmayan Öğretmenlik Meslek Kanunu maalesef çıktı. Bu kanun son derece eksik ve yetersizdir. Öğretmenlerimiz arasında ayrıştırmayı gündeme getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.Sarıgül, 2 bin 927 engelli ataması yapılacağına işaret ederek, bu rakamın ihtiyaçları ve beklentiyi karşılamayacağını, en az 10 bin engelli ataması yapılması gerektiğini ifade eti.'Zamlar geri alınmalı'Esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu, kur artışları, hayat pahalılığı yüzünden iş yapamadığını belirten Sarıgül, esnafa destek verilmesini gerektiğini vurguladı.Sarıgül, şöyle konuştu:'TÜİK'in hesabı çarşıya uymuyor'Ülkeyi yönetenlerin artık sorunları çözemediğini anlatan Sarıgül, "Ülkeyi yönetenler enflasyonu düşüremiyor, düşük gösteriyorlar. Bunun için son 3 yılda 4 kez TÜİK başkanını değiştirdiler ama mızrak çuvala sığmıyor. TÜİK'teki hesap çarşıya uymuyor. Enflasyon son 20 yılın rekorunu kırdı. Asgari ücrete ve emeklilere yapılan zam ilk ayda eridi gitti. Asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmamalıdır. En düşük emekli maaşı da asgari ücretten az olmamalıdır. Asgari ücreti ve emekli maaşlarını üç ayda bir güncellemek şarttır" dedi.Sarıgül, temel ihtiyaç maddelerinden KDV'nin kaldırılması çağrısında da bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220122/emekli-ve-memura-ek-zam-resmi-gazetede-1053001720.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa sarıgül, asgari ücret, emekli maaşı, zam