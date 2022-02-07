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https://tr.sputniknews.com/20220207/tevfik-uyar-astroloji-bir-sozdebilim-1053555310.html
Tevfik Uyar: Astroloji bir sözdebilim
Tevfik Uyar: Astroloji bir sözdebilim
Yazar Uyar, “Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:43+0300
2022-02-07T12:49+0300
görüş
astroloji
yazar
eleştiri
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Bilim kurgu yazarı Tevfik Uyar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.Tevfik Uyar, “Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz, gerçek olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Sözgelimi farkında olmadan bir işten eleniyorsunuz. Çünkü astrolojiye inanan insan kaynakları uzmanları var. Veya doktorunuz ameliyata girerken stresli çünkü sözgelimi aslan burcu ve o hafta ameliyatların iyi geçmeyeceğine inanıyor” şeklinde konuştu.‘Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi?’Tevfik Uyar, son romanı ‘Çözülme’de çaresiz hastalığa yakalananların yıllarca yaşlanmadan dondurulabildiği bir geleceği yazdı:“Her birimiz farklı nedenlerle zamanı durdurmayı istemişizdir. Bunlar çoğu zaman romantik nedenlerdir. Fakat zamanı durdurma isteğimiz bambaşka gerekçeler de içerebilir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte bir şirketin size bu vaatte bulunduğunu düşünün: ‘Zamanı durdurun, siz istediğinizde yeniden aksın!’ Bu oldukça cazip teklif, özellikle de siz veya sevdiklerinizden biri şu anda tedavisi olmayan bir hastalığın pençesindeyse. Bu çaresizlik durumunda, teklif size dünyadaki tüm tıbbi gelişmeleri manipüle etmeye çalışan bir şirketten bile gelse kabul edersiniz değil mi? Elbette edersiniz. Herkes eder. Çözülme de işte tam bu noktada başlayan ve yapay zekâyla yönetilen şirketler, en yeni teknolojiler, durmaksızın gelişen sistemler içermesine rağmen insanlığın en temel çelişkileriyle okurunu yüzleştiren bir kitap.Yapay zeka empati yapabilir mi? Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi? Tıp alanındaki araştırmalar özel şirketlerin tekeline bırakılırsa burada gerçekten insanlığın yararı gözetilmeye devam eder mi? Zaman gerçekten de her şeyin ilacı olabilir mi? Umut insanlıkta mı, yoksa gelişen teknolojide mi?”Uyar, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220104/astrolojiye-gore-2022-hangi-unluler-icin-harika-bir-yil-olacak-1052397704.html
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Serhat Sarısözen
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astroloji, yazar, eleştiri

Tevfik Uyar: Astroloji bir sözdebilim

12:43 07.02.2022 (güncellendi: 12:49 07.02.2022)
© SputnikBilim kurgu yazarı Tevfik Uyar
Bilim kurgu yazarı Tevfik Uyar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Uyar, “Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz, gerçek olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Sözgelimi farkında olmadan bir işten eleniyorsunuz” dedi.
Bilim kurgu yazarı Tevfik Uyar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.
Tevfik Uyar, Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz, gerçek olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Sözgelimi farkında olmadan bir işten eleniyorsunuz. Çünkü astrolojiye inanan insan kaynakları uzmanları var. Veya doktorunuz ameliyata girerken stresli çünkü sözgelimi aslan burcu ve o hafta ameliyatların iyi geçmeyeceğine inanıyor” şeklinde konuştu.

‘Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi?’

Tevfik Uyar, son romanı ‘Çözülme’de çaresiz hastalığa yakalananların yıllarca yaşlanmadan dondurulabildiği bir geleceği yazdı:
“Her birimiz farklı nedenlerle zamanı durdurmayı istemişizdir. Bunlar çoğu zaman romantik nedenlerdir. Fakat zamanı durdurma isteğimiz bambaşka gerekçeler de içerebilir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte bir şirketin size bu vaatte bulunduğunu düşünün: ‘Zamanı durdurun, siz istediğinizde yeniden aksın!’ Bu oldukça cazip teklif, özellikle de siz veya sevdiklerinizden biri şu anda tedavisi olmayan bir hastalığın pençesindeyse. Bu çaresizlik durumunda, teklif size dünyadaki tüm tıbbi gelişmeleri manipüle etmeye çalışan bir şirketten bile gelse kabul edersiniz değil mi? Elbette edersiniz. Herkes eder. Çözülme de işte tam bu noktada başlayan ve yapay zekâyla yönetilen şirketler, en yeni teknolojiler, durmaksızın gelişen sistemler içermesine rağmen insanlığın en temel çelişkileriyle okurunu yüzleştiren bir kitap.Yapay zeka empati yapabilir mi? Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi? Tıp alanındaki araştırmalar özel şirketlerin tekeline bırakılırsa burada gerçekten insanlığın yararı gözetilmeye devam eder mi? Zaman gerçekten de her şeyin ilacı olabilir mi? Umut insanlıkta mı, yoksa gelişen teknolojide mi?”
Uyar, şöyle devam etti:
“Sosyal devletin (son romanımda) aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya çalıştım. (Romanın ana karakterlerinin) tıp devleti karşısındaki çaresizliği, devletin vatandaşın arkasından çekilme, onu desteklemekten, sosyal olmaktan vazgeçmesinden kaynaklanıyor. Çünkü bizi tekelleşmeden koruyacak olan devlet. Bizim gibi ülkelerde devlet, kutsal bir varlık kazanıp bambaşka bir şey haline gelse de devletlerin esas amacı vatandaşının kendilerini korumak için örgütlediği bir sigorta olmak aslında.”
Astroloji- Ünlüler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
YAŞAM
Astrolojiye göre 2022, hangi ünlüler için harika bir yıl olacak?
4 Ocak, 17:25
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