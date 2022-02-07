https://tr.sputniknews.com/20220207/tevfik-uyar-astroloji-bir-sozdebilim-1053555310.html

Tevfik Uyar: Astroloji bir sözdebilim

Tevfik Uyar: Astroloji bir sözdebilim

Yazar Uyar, “Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:43+0300

2022-02-07T12:43+0300

2022-02-07T12:49+0300

görüş

astroloji

yazar

eleştiri

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Bilim kurgu yazarı Tevfik Uyar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’na stüdyo konuğu oldu.Tevfik Uyar, “Astroloji bir sözdebilim! Bu tarz sözdebilimler farkında olmadan hayatımızı etkiliyorlar. ‘Ne zararı var biz eğleniyoruz’ deseler de aslında siz, gerçek olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Sözgelimi farkında olmadan bir işten eleniyorsunuz. Çünkü astrolojiye inanan insan kaynakları uzmanları var. Veya doktorunuz ameliyata girerken stresli çünkü sözgelimi aslan burcu ve o hafta ameliyatların iyi geçmeyeceğine inanıyor” şeklinde konuştu.‘Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi?’Tevfik Uyar, son romanı ‘Çözülme’de çaresiz hastalığa yakalananların yıllarca yaşlanmadan dondurulabildiği bir geleceği yazdı:“Her birimiz farklı nedenlerle zamanı durdurmayı istemişizdir. Bunlar çoğu zaman romantik nedenlerdir. Fakat zamanı durdurma isteğimiz bambaşka gerekçeler de içerebilir. Çok da uzak olmayan bir gelecekte bir şirketin size bu vaatte bulunduğunu düşünün: ‘Zamanı durdurun, siz istediğinizde yeniden aksın!’ Bu oldukça cazip teklif, özellikle de siz veya sevdiklerinizden biri şu anda tedavisi olmayan bir hastalığın pençesindeyse. Bu çaresizlik durumunda, teklif size dünyadaki tüm tıbbi gelişmeleri manipüle etmeye çalışan bir şirketten bile gelse kabul edersiniz değil mi? Elbette edersiniz. Herkes eder. Çözülme de işte tam bu noktada başlayan ve yapay zekâyla yönetilen şirketler, en yeni teknolojiler, durmaksızın gelişen sistemler içermesine rağmen insanlığın en temel çelişkileriyle okurunu yüzleştiren bir kitap.Yapay zeka empati yapabilir mi? Doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilir mi? Tıp alanındaki araştırmalar özel şirketlerin tekeline bırakılırsa burada gerçekten insanlığın yararı gözetilmeye devam eder mi? Zaman gerçekten de her şeyin ilacı olabilir mi? Umut insanlıkta mı, yoksa gelişen teknolojide mi?”Uyar, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220104/astrolojiye-gore-2022-hangi-unluler-icin-harika-bir-yil-olacak-1052397704.html

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astroloji, yazar, eleştiri