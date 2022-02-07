https://tr.sputniknews.com/20220207/tff-acikladi-ara-transfer-donemi-ne-zaman-bitiyor-1053555772.html

TFF açıkladı: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TFF açıkladı: Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:58+0300

2022-02-07T12:58+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

futbol

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2021-2022 Spor Toto Süper Lig sezonunda 24. hafta maçları sürerken ligde mücadele eden takımların transfer çalışmaları da aynı hızla sürüyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi yarın tamamlanacak.2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.Harcama limitleri ne kadar?Öte yandan TFF, 2021-2022 Sezonu ara transfer döneminin takımların harcama limitlerini açıkladı.Süper Lig'de yer alan kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri, federasyon tarafından belirtilen gerekçelerle 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.Belirlenen bu usullerle, yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu.Sarı-lacivertlileri, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL de sabit tuttu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, futbol