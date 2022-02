https://tr.sputniknews.com/20220207/the-white-buffalo-7-mayista-istanbulda-1053566489.html

The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da

The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da

The White Buffalo, +1 Rock Fest kapsamında, Vigor Event ve Freebird Agency organizasyonu ile 7 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena'da sevenleriyle bir araya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T16:26+0300

2022-02-07T16:26+0300

2022-02-07T17:09+0300

yaşam

the white buffalo

istanbul

konser

pentagram

ogün sanlısoy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053566449_0:72:1201:747_1920x0_80_0_0_155ca364536818effad1533bfa34c14e.jpg

Türkiye’de ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy adlı dizinin, ‘Come Join The Murder’, ‘The Whistler’, ‘Set My Body Free’ gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle ülkemizin en üretken rock gruplarından Redd de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız Murat İlkan da akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında yer alacak.Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde Rock FM'den Metehan Mert Çakır olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220204/nick-cave--the-bad-seeds-turkiyeye-geliyor-1053468002.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the white buffalo, istanbul, konser, pentagram, ogün sanlısoy