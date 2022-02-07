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https://tr.sputniknews.com/20220207/the-white-buffalo-7-mayista-istanbulda-1053566489.html
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da
The White Buffalo, +1 Rock Fest kapsamında, Vigor Event ve Freebird Agency organizasyonu ile 7 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena'da sevenleriyle bir araya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:26+0300
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yaşam
the white buffalo
istanbul
konser
pentagram
ogün sanlısoy
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Türkiye’de ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy adlı dizinin, ‘Come Join The Murder’, ‘The Whistler’, ‘Set My Body Free’ gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle ülkemizin en üretken rock gruplarından Redd de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız Murat İlkan da akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında yer alacak.Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde Rock FM'den Metehan Mert Çakır olacak.
https://tr.sputniknews.com/20220204/nick-cave--the-bad-seeds-turkiyeye-geliyor-1053468002.html
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the white buffalo, istanbul, konser, pentagram, ogün sanlısoy

The White Buffalo, 7 Mayıs'ta İstanbul'da

16:26 07.02.2022 (güncellendi: 17:09 07.02.2022)
© DHAThe White Buffalo
The White Buffalo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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The White Buffalo, +1 Rock Fest kapsamında, Vigor Event ve Freebird Agency organizasyonu ile 7 Mayıs Cumartesi günü Volkswagen Arena'da sevenleriyle bir araya gelecek.
Türkiye’de ciddi bir izleyici kitlesi olan Sons Of Anarchy adlı dizinin, ‘Come Join The Murder’, ‘The Whistler’, ‘Set My Body Free’ gibi unutulmaz müziklerinin yazarı Jake Smith, sahne ismi ile The White Buffalo, ikinci kez +1 Rock Fest kapsamında hayranlarıyla buluşacak.
+1 Rock Fest programında ayrıca, kendine has şarkı sözleriyle ülkemizin en üretken rock gruplarından Redd de yer alacak. Ogün Sanlısoy ile Pentagram grubundan tanıdığımız Murat İlkan da akustik performanslarıyla festivalin özel konukları arasında yer alacak.
Gün boyu müziğin devam edeceği etkinlikte, +1 Rock Fest DJ kabininde Rock FM'den Metehan Mert Çakır olacak.
Nick Cave & The Bad Seeds Türkiye'ye geliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor
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