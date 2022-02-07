https://tr.sputniknews.com/20220207/tinerle-soba-yakmak-isterken-hem-kendisini-hem-de-arabayi-yakti--1053541510.html

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

Tinerle soba yakmak isterken hem kendisini hem de arabayı yaktı

Konya'da sanayide bulunan bir iş yerine arkadaşının yanına gelen kişi, tiner dökerek soba yakmak istediği sırada hem kendini, hem de arabayı yaktı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T02:24+0300

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türkiye

konya

tiner

soba

yakma

araç yakma

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Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Fatih Mahallesi Cevherabat Sokak üzerinde bulunan kaporta tamiratı yapan iş yerindeki arkadaşının dükkanına gelen Okur D. tiner ile sobayı yakmak istediği sırada bir anda alevler yükseldi. Okur D'nin vücudunda yanık meydana gelirken, iş yeri içerisinde bulunan hafif ticari araç da alev aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında hafif yaralanan Okur D. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçta yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında iş yerindeki parlama ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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konya, tiner, soba, yakma, araç yakma