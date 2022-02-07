https://tr.sputniknews.com/20220207/torunlarini-kar-nedeniyle-koye-giremeyen-okul-servisine-gotururken-kaza-yapan-adam-hayatini-1053555611.html

Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan adam hayatını kaybetti

Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan adam hayatını kaybetti

Artvin'de 72 yaşındaki İsmail Usta, torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürdüğü traktörüyle kaza yaptı. Virajı alamayınca traktörün... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T12:52+0300

2022-02-07T12:52+0300

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türkiye

artvin

kar

kaza

köy

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Feci kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu C. Usta (13) ve M. Usta'yı (17) köy servisine götürmek istedi.Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu.Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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artvin, kar, kaza, köy