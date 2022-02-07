Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Kasapoğlu: Bahar döneminde yurtlarda ücretsiz internet kotası 32 GB’ye çıkarılacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/torunlarini-kar-nedeniyle-koye-giremeyen-okul-servisine-gotururken-kaza-yapan-adam-hayatini-1053555611.html
Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan adam hayatını kaybetti
Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan adam hayatını kaybetti
Artvin'de 72 yaşındaki İsmail Usta, torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürdüğü traktörüyle kaza yaptı. Virajı alamayınca traktörün... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:52+0300
2022-02-07T12:52+0300
türkiye
artvin
kar
kaza
köy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053555586_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_d4719fdb664da9f4ae1ddf2307096013.jpg
Feci kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu C. Usta (13) ve M. Usta'yı (17) köy servisine götürmek istedi.Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu.Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
artvin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053555586_88:0:613:394_1920x0_80_0_0_476924589cf18fdc120735fff4e73d69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
artvin, kar, kaza, köy

Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan adam hayatını kaybetti

12:52 07.02.2022
© DHATorunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan dede hayatını kaybetti
Torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürürken kaza yapan dede hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
Abone ol
Artvin'de 72 yaşındaki İsmail Usta, torunlarını kar nedeniyle köye giremeyen okul servisine götürdüğü traktörüyle kaza yaptı. Virajı alamayınca traktörün uçuruma yuvarlandığı feci kazada, dede hayatını kaybetti.
Feci kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu C. Usta (13) ve M. Usta'yı (17) köy servisine götürmek istedi.
Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu.
Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce