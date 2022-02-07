https://tr.sputniknews.com/20220207/tunus-cumhurbaskaninin-son-hamlesi-polis-yuksek-yargi-konseyinin-kapisina-kilit-vurdu-1053576408.html

Tunus Cumhurbaşkanı'nın son hamlesi: Polis, Yüksek Yargı Konseyi'nin kapısına kilit vurdu

Tunus Cumhurbaşkanı'nın son hamlesi: Polis, Yüksek Yargı Konseyi'nin kapısına kilit vurdu

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta gücü elinde toplayan Cumhurbaşkanı Kays Said’in feshetme açıklaması yaptığı Yüksek Yargı Konseyi'nin polis tarafından ablukaya... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T21:12+0300

2022-02-07T21:12+0300

2022-02-07T21:45+0300

dünya

tunus

zeynel abidin bin ali

kays said

yargı

fesih

polis

kapatma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053576775_0:0:2307:1298_1920x0_80_0_0_52702a63e073bc640bdff8af0a7fc4e1.jpg

2011 Arap isyanları döneminden demokrasi olarak çıkan tek Arap ülkesi addedilen Tunus'ta yazdan beri tüm gücü elinde toplamaya başlayan Cumhurbaşkanı Kays Said’den tartışmalı bir hamle daha geldi. Temmuz 2021'de olağanüstü kararlar ilan ederek meclis çalışmalarını dondurup milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran, Eylül 2021’de yetkilerini genişleterek yürütmeyi kendine bağlayan Cumhurbaşkanı Said’in son hedefi, en üst düzey yargı denetim kurumu Yüksek Yargı Konseyi oldu. Said’in feshetme kararını duyurduğu Yüksek Yargı Konseyi (CSM) bugün polis tarafından ablukaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı. CSM Başkanı Yusuf Buzahir, idari personel ve konsey üyeleri dahil olmak üzere binaya girişlerin emniyet güçleri tarafından engellediğini belirtti.Buzahir, son gelişmeyi 'yasadışı' diye niteleyerek “Bu emri kimin verdiğini bilmiyoruz, ama yasal temelinin olmadığını biliyoruz" dedi. CSM Başkanı, "Konsey'in feshedilmesi, yürütmenin yargı dahil tüm devlet kurumlarını güç kullanarak ele geçirmesi aşamasına girildiğinin göstergesi" yorumunu yaparak 'hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğu' uyarısında bulundu. Buzahir, CSM'nin faaliyetlerine devam edeceğini dile getirdi. Said ise dün yaptığı açıklamada CSM'yi 'yolsuzlukla ve İslamcı parti en Nahda'nın iktidarda olduğu 2013'te öldürülen Şükrü Beleyid, Muhammed Brahimi gibi solcu-laik muhalefet liderlerine düzenlenen suikastlarla ilgili soruşturma süreçlerini ertelemekle' suçladı. CSM ise cumhurbaşkanının konseyi feshetmek için gerekli yasal ve anayasal yetkiye sahip olmadığını söyledi.2016 yılında kurulan, 45 sulh hakiminden oluşan, yargıçları atama yetkisine sahip olan CSM'nin üyelerinin üçte ikisini meclis atıyor, atananlar da kalan üyeleri belirliyor.Said'in destekçileri, Arap isyanları dönemini başlatan halk ayaklanmasını müteakip yolsuz siyasi partilerin kötü yönetimiyle geçen 10 yıldan sonra, cumhurbaşkanının gücü elinde toplamasının gerekli olduğunu iddia ediyor. Said'in muhalifleri ise 'darbecilikle' suçladıkları cumhurbaşkanının 'ülkeyi otokrasiye geri döndüren tehlikeli bir yola soktuğunu' öne sürüyor. Ancak 2011 yılında otokratik lider Zeynel Abidin Bin Ali'yi deviren halk protestolarının başlamasında olduğu gibi Tunus'un en büyük sorunlarının başında ekonomi, eşitsizlik, adaletsizlik gelmeye devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211023/tunus-genel-isci-sendikalari-ulkenin-gelecegi-sendikalar-olmadan-belirlenemez-1050112285.html

https://tr.sputniknews.com/20211002/tunus-meclisi-cumhurbaskani-saidin-olaganustu-yetkileri-elinde-toplamasini-reddetti-1049452112.html

https://tr.sputniknews.com/20211001/tunus-cumhurbaskani-saidden-yargiya-yolsuzluga-karisanlarin-yargilanmasi-cagrisi-1049417139.html

https://tr.sputniknews.com/20211213/tunusta-25-temmuz-2022de-referanduma-17-aralik-2022de-erken-genel-secime-gidilecek-1051737331.html

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunus, zeynel abidin bin ali, kays said, yargı, fesih, polis, kapatma