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Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak, ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak, ekmek yapmaya benzemez
Türkiye Dermatoloji Derneği (TDP) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:13+0300
2022-02-07T14:13+0300
yaşam
türkiye
dermatoloji
kozmetik
cilt
bakım
krem
alerji
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TDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal Türkiye Dermatoloji Derneği’nde internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının tehlike saçmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kartal, insanların internetten alınan dolgu, kimyasal peeling gibi ürünlerin uzman kontrolü olmaksızın uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.'Uzmanlığı olmayan kişilerin yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyoruz'Kişilerin yanlış yönlendirilmesine dikkat çeken Kartal, “Televizyonlarda ‘güzellik uzmanı’ sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek bitkisel yağ karışımı yaparak yüzüne uygulayan ve zarar gören hastalarımız var. Alerjik reaksiyondan güneş yanığına birçok komplikasyon görülüyor. Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyor ve önermiyoruz” ifadelerine kullandı.'Kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin'Kartal yanlış uygulamalar yapılmasının ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirterek, “Yanlış kozmetik ürün seçimi ve uygulaması alerjik reaksiyon, akne, egzama, renk değişikliği, doku kaybı, yanık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. TDD olarak uyarıyoruz dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin. Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat oluşturabilir” açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220207/dis-beyazlatma-akimina-karsi-uzmanlar-uyardi-aluminyum-folyonun-icindeki-agir-metal-zehirleyebilir-1053551882.html
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türkiye, dermatoloji, kozmetik, cilt, bakım, krem, alerji

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak, ekmek yapmaya benzemez

14:13 07.02.2022
© İHATürk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez
Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Türkiye Dermatoloji Derneği (TDP) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal, internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının uzman doktor kontrolünde uygulanması gerektiğine dikkat çekti. Kartal, insanların evlerinde kozmetik uygulama yapmasının ekmek yapmaya benzemediğini konusunda uyardı.
TDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal Türkiye Dermatoloji Derneği’nde internette satılan dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler ve siğil ilaçlarının tehlike saçmasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Kartal, insanların internetten alınan dolgu, kimyasal peeling gibi ürünlerin uzman kontrolü olmaksızın uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

'Uzmanlığı olmayan kişilerin yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyoruz'

Kişilerin yanlış yönlendirilmesine dikkat çeken Kartal, “Televizyonlarda ‘güzellik uzmanı’ sıfatıyla önerilerde bulunan kişileri dinleyerek bitkisel yağ karışımı yaparak yüzüne uygulayan ve zarar gören hastalarımız var. Alerjik reaksiyondan güneş yanığına birçok komplikasyon görülüyor. Uzmanlığı olmayan kişilerin konuşmalarını veya yazılarını okuyarak bu tip işlemler yapılmasını doğru bulmuyor ve önermiyoruz” ifadelerine kullandı.

'Kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin'

Kartal yanlış uygulamalar yapılmasının ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirterek, “Yanlış kozmetik ürün seçimi ve uygulaması alerjik reaksiyon, akne, egzama, renk değişikliği, doku kaybı, yanık gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. TDD olarak uyarıyoruz dermatologlar ve uzman hekimler tarafından yapılması gereken kozmetik uygulamaları amatörce evlerinizde denemeyin. Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat oluşturabilir” açıklamasında bulundu.
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