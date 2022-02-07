Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220207/turkiyede-96-bin-514-yeni-vaka-tespit-edildi-236-kisi-hayatini-kaybetti-1053573514.html
Türkiye'de 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T19:20+0300
2022-02-07T19:27+0300
vaka
son dakika
koronavirüs
fahrettin koca
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053205917_0:130:2001:1255_1920x0_80_0_0_c7fecf975b32dbe153430d2a62a1fc29.jpg
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Günlük Kovid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" paylaşımında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053205917_76:0:1923:1385_1920x0_80_0_0_7f5b41a9caffe96893c3f17a88c5e999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vaka, son dakika, fahrettin koca, vaka sayısı

Türkiye'de 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti

19:20 07.02.2022 (güncellendi: 19:27 07.02.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbilicikar, maske, Türkiye koronavirüs
kar, maske, Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Günlük Kovid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" paylaşımında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce