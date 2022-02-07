https://tr.sputniknews.com/20220207/turkiyede-96-bin-514-yeni-vaka-tespit-edildi-236-kisi-hayatini-kaybetti-1053573514.html

Türkiye'de 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi, 236 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T19:20+0300

2022-02-07T19:20+0300

2022-02-07T19:27+0300

vaka

son dakika

koronavirüs

fahrettin koca

vaka sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053205917_0:130:2001:1255_1920x0_80_0_0_c7fecf975b32dbe153430d2a62a1fc29.jpg

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son duruma ilişkin "Günlük Kovid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" paylaşımında bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, son dakika, fahrettin koca, vaka sayısı