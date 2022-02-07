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https://tr.sputniknews.com/20220207/turkiyedeki-4-kisilik-bir-ailenin-aclik-siniri3809-tlyoksulluk-siniri-ise10939-tloldu-1053547384.html
Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL oldu
Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL oldu
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:35+0300
2022-02-07T09:53+0300
ekonomi
memur-sen
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
enflasyon
türk lirası
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809.3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939.1 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7.51’lik bir artış yaşandı. Ocak ayında Aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54.95 artışla patlıcan, yüzde 54.18 artışla dolmalık biber, yüzde 44.92 artışla kabak, yüzde 39.17 artışla nane, yüzde 38.88 artışla kraker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35.77 azalışla muz, yüzde 13.07 azalışla dondurma, yüzde 11.91 azalışla turşu, yüzde 11.41 azalışla portakal, yüzde 11.29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.Isınma fiyatlarında artışOcak ayında Aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 11.54’lük bir artış gözlenirken; Ocak ayında Aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 3.12’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 69.67’lik bir artış gözlemlendi.Ocak ayında Aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 6.72’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 26.03 artışla çorap, yüzde 22.31 artışla gömlek, yüzde 19.47 artışla spor ayakkabı, yüzde 17.88 artışla bebek tulumu madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında yüzde 22.08 azalışla eşarp, yüzde 5.13 azalışla terlik, yüzde 4.78 azalışla kazak maddelerinde düşüş olduğu tespit edildi.Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 6.02’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre değişimin yüzde 29.17 artışla okul kitapları, yüzde 22.48 artışla televizyon, yüzde 21.06 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 18.5 azalışla bilgisayar ekipmanları, yüzde 6.77 azalışla bilgisayar madde fiyatlarında değişim gözlemlendi.Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 6.11’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 34.55 artışla bebek bezi, yüzde 25.36 artışla saç bakım ürünleri, yüzde 23.22 azalışla tuvalet ve güzellik sabunu, yüzde 17.98 azalışla misafir kolonyası madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.Ulaşım ve haberleşme madde fiyatları da arttıOcak ayında Aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 9.5’lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 55.25 artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 54.21 artışla otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 5.62 azalışla uçak bileti ücretinde düşüş olduğu tespit edildi.Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6.19’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 53.67 artışla telefon yedek parçaları, yüzde 2.43 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 8.87’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 20.47 artışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, yüzde 20.04 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.Ocak ayında Aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6.23’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 23.83 artışla diş dolgu ücreti, yüzde 15.12 azalışla emar ücreti fiyatlarında olduğu tespit edildi.
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memur-sen, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, enflasyon, türk lirası

Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL oldu

09:35 07.02.2022 (güncellendi: 09:53 07.02.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan “açlık-yoksulluk” araştırmasına göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939 TL oldu.
Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Ocak ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.809.3 TL, yoksulluk sınırı ise 10.939.1 TL olarak tespit edildi.
Yapılan araştırmaya göre Ocak ayında Aralık ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 7.51’lik bir artış yaşandı. Ocak ayında Aralık ayına göze çarpan en büyük artışlar yüzde 54.95 artışla patlıcan, yüzde 54.18 artışla dolmalık biber, yüzde 44.92 artışla kabak, yüzde 39.17 artışla nane, yüzde 38.88 artışla kraker; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 35.77 azalışla muz, yüzde 13.07 azalışla dondurma, yüzde 11.91 azalışla turşu, yüzde 11.41 azalışla portakal, yüzde 11.29 azalışla hazır et yemekleri madde fiyatlarında yaşandı.

Isınma fiyatlarında artış

Ocak ayında Aralık ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 11.54’lük bir artış gözlenirken; Ocak ayında Aralık ayına göre barınma madde fiyatlarında yüzde 3.12’lik bir artış oldu. Aydınlanma madde fiyatında ise Ocak ayında Aralık ayına göre yüzde 69.67’lik bir artış gözlemlendi.
Ocak ayında Aralık ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 6.72’lik bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 26.03 artışla çorap, yüzde 22.31 artışla gömlek, yüzde 19.47 artışla spor ayakkabı, yüzde 17.88 artışla bebek tulumu madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında yüzde 22.08 azalışla eşarp, yüzde 5.13 azalışla terlik, yüzde 4.78 azalışla kazak maddelerinde düşüş olduğu tespit edildi.
Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 6.02’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre değişimin yüzde 29.17 artışla okul kitapları, yüzde 22.48 artışla televizyon, yüzde 21.06 artışla yazım ve çizim kağıtları madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında Aralık ayına göre yüzde 18.5 azalışla bilgisayar ekipmanları, yüzde 6.77 azalışla bilgisayar madde fiyatlarında değişim gözlemlendi.
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 6.11’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 34.55 artışla bebek bezi, yüzde 25.36 artışla saç bakım ürünleri, yüzde 23.22 azalışla tuvalet ve güzellik sabunu, yüzde 17.98 azalışla misafir kolonyası madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.

Ulaşım ve haberleşme madde fiyatları da arttı

Ocak ayında Aralık ayına göre ulaşım madde fiyatlarında yüzde 9.5’lik bir artış olduğu belirlendi. Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 55.25 artışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 54.21 artışla otoban geçiş ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 5.62 azalışla uçak bileti ücretinde düşüş olduğu tespit edildi.
Ocak ayında Aralık ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6.19’luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 53.67 artışla telefon yedek parçaları, yüzde 2.43 azalışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 8.87’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Aralık ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 20.47 artışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta, yüzde 20.04 artışla fayans madde fiyatlarında olduğu gözlendi.
Ocak ayında Aralık ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 6.23’lük bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 23.83 artışla diş dolgu ücreti, yüzde 15.12 azalışla emar ücreti fiyatlarında olduğu tespit edildi.
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