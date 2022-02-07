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Üsküdar’da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı
Üsküdar’da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı
Üsküdar’da öğle saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada yıkım işlemleri başladı. İş makinaları ile kontrollü olarak yıkılan bina havadan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T20:18+0300
2022-02-07T20:38+0300
üsküdar
doğalgaz
yıkım
patlama
türkiye
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Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk etti.Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın yaşandığı binada iş makinaları ile yıkım işlemleri başladı. Kontrollü olarak yapılan yıkım işlemleri havadan da görüntülendi.
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üsküdar, doğalgaz, yıkım, patlama

Üsküdar’da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

20:18 07.02.2022 (güncellendi: 20:38 07.02.2022)
© İHAÜsküdar’da doğalgaz patlaması
Üsküdar’da doğalgaz patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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Üsküdar’da öğle saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada yıkım işlemleri başladı. İş makinaları ile kontrollü olarak yıkılan bina havadan görüntülendi.
Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk etti.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın yaşandığı binada iş makinaları ile yıkım işlemleri başladı. Kontrollü olarak yapılan yıkım işlemleri havadan da görüntülendi.
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