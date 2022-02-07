https://tr.sputniknews.com/20220207/uskudarda-dogalgaz-patlamasi-yasanan-binada-yikim-islemi-basladi--1053575634.html

Üsküdar’da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

Üsküdar’da doğalgaz patlaması yaşanan binada yıkım işlemi başladı

Üsküdar’da öğle saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı binada yıkım işlemleri başladı. İş makinaları ile kontrollü olarak yıkılan bina havadan... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T20:18+0300

2022-02-07T20:18+0300

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üsküdar

doğalgaz

yıkım

patlama

türkiye

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Üsküdar’da Validei Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk etti.Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, patlamanın yaşandığı binada iş makinaları ile yıkım işlemleri başladı. Kontrollü olarak yapılan yıkım işlemleri havadan da görüntülendi.

üsküdar

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üsküdar, doğalgaz, yıkım, patlama