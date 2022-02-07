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Üsküdar'daki bir binada patlama: Yaralılar var
Üsküdar'daki bir binada patlama: Yaralılar var
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T14:00+0300
2022-02-07T14:00+0300
2022-02-07T14:09+0300
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Üsküdar'da bir binada patlama meydan geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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istanbul
Üsküdar'daki bir binada patlama: Yaralılar var
14:00 07.02.2022 (güncellendi: 14:09 07.02.2022) Abone ol
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir binada patlama meydana geldi.
Üsküdar'da bir binada patlama meydan geldi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.