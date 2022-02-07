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https://tr.sputniknews.com/20220207/yasar-alptekin-gunde-5-vakit-spor-yapiyorum-yani-namaz-kiliyorum-1053553880.html
Yaşar Alptekin: Günde 5 vakit spor yapıyorum, yani namaz kılıyorum
Yaşar Alptekin: Günde 5 vakit spor yapıyorum, yani namaz kılıyorum
Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin fit olmasını namaza ve oruca borçlu olduğunu söyledi ve "İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler" dedi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T12:16+0300
2022-02-07T12:16+0300
yaşam
yaşar alptekin
magazin
cemaat
namaz
oruç
manken
oyuncu
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Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, fiziksel sağlığını nasıl koruduğuna ilişkin konuştu. HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Alptekin 'nasıl fit kalabaildiğine' dair soruya şu şekilde yanıt verdi:Bir yardım kuruluşu da yöneten Alptekin "Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum" açıklamasında bulundu.'Ne namaz ne abdest biliyordum'Alptekin "Sakıp Sabancı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze öğlen saatinde Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.' Bunu duydum, 'ben bu cenazeye gideceğim' dedim. Ne abdest almayı, ne namaz kılmayı ne de Fatih Camii'nin nerede olduğunu biliyorum. Bırak ailemi sülalemde namaz kılan yok. İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler" dedi."Şalvar ve cübbe giyince ailem şaşırdı" diyen Yaşar Alptekin ailesinin 'canlı bomba' olacağını sandığını söyledi ve "Annem, 'Seni kandırdılar, İran'a canlı bomba olarak yollayacaklar' dedi" yorumunda bulundu.Yaşar Alptekin kimdir?Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 Tekirdağ'da doğdu. Türk manken, dansçı ve oyuncu Alptekin, mankenliğe küçük yaşta başladı. Sonraki yıllarda oyunculuğa da başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde yer alan Alptekin, özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
https://tr.sputniknews.com/20170903/yasar-alptekin-eskiden-fetocuydum-simdi-baska-cemaatteyim-1029978885.html
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yaşar alptekin, magazin, cemaat, namaz, oruç, manken, oyuncu

Yaşar Alptekin: Günde 5 vakit spor yapıyorum, yani namaz kılıyorum

12:16 07.02.2022
© DHAYaşar Alptekin
Yaşar Alptekin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© DHA
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Eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin fit olmasını namaza ve oruca borçlu olduğunu söyledi ve "İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler" dedi.
Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, fiziksel sağlığını nasıl koruduğuna ilişkin konuştu. HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre Alptekin 'nasıl fit kalabaildiğine' dair soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Günde 5 vakit spor (Namaz kılıyorum), 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum (Oruç tutuyorum). Gece hayatım (Teheccüd namazı) ve bir de sevgilim var (Allahım)."

Bir yardım kuruluşu da yöneten Alptekin "Suriye'ye, Afrika'ya yardımlar götürüyoruz. Oradaki yetim çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde de yardıma muhtaç ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Hayatımın bundan sonrasının ve Allah'ın bana vermiş olduğu mal, mülk ve şöhretin zekatını ödüyorum" açıklamasında bulundu.

'Ne namaz ne abdest biliyordum'

Alptekin "Sakıp Sabancı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze öğlen saatinde Fatih Camii'nden kaldırılacaktır.' Bunu duydum, 'ben bu cenazeye gideceğim' dedim. Ne abdest almayı, ne namaz kılmayı ne de Fatih Camii'nin nerede olduğunu biliyorum. Bırak ailemi sülalemde namaz kılan yok. İlk namaza başladığımda beni psikoloğa götürdüler" dedi.
"Şalvar ve cübbe giyince ailem şaşırdı" diyen Yaşar Alptekin ailesinin 'canlı bomba' olacağını sandığını söyledi ve "Annem, 'Seni kandırdılar, İran'a canlı bomba olarak yollayacaklar' dedi" yorumunda bulundu.

Yaşar Alptekin kimdir?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 Tekirdağ'da doğdu. Türk manken, dansçı ve oyuncu Alptekin, mankenliğe küçük yaşta başladı. Sonraki yıllarda oyunculuğa da başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde yer alan Alptekin, özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır.

İlk evliliğinden 1 kızı bulunan Yaşar Alptekin, kızının annesi Nilgün Altınyay ile ikinci kez nikah masasına oturdu.
Yaşar Alptekin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2017
DÜNYA
Eski manken Yaşar Alptekin: Eskiden FETÖ'cüydüm şimdi başka cemaatteyim
3 Eylül 2017, 17:38
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