https://tr.sputniknews.com/20220207/zuckerbergden-ekran-goruntusu-alan-kullanicilara-uyari-1053547581.html

Zuckerberg'den Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alan kullanıcılara uyarı

Zuckerberg'den Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alan kullanıcılara uyarı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir hatırlatma ve uyarı yayınladı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:42+0300

2022-02-07T09:42+0300

2022-02-07T09:47+0300

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Facebook'u kuran ve yıllar içinde WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesine katan Mark Zuckerberg'den kullanıcılara uyarı geldi. Meta çatısı altında yer alan Facebook'a gelecek yeni özelliği duyuran Zuckerberg, kullanıcılara ekran görüntüsü almamaları konusunda uyarıda bulundu.Zuckerberg paylaştığı gönderide, Messenger'a gelen yeni bir güncellemeden bahsetti. Ünlü isim, kaybolan bir mesajın ekran görüntüsü alındığında kullanıcının bildirim alacağını söyledi ve bu özelliğin nasıl göründüğünü tam olarak anlatmak için bir ekran görüntüsü de paylaştı.Eşi Priscilla Chan ile yapılan bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Zuckerberg, "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetleri için yeni güncelleme sayesinde biri kaybolan bir mesajın ekran görüntüsünü alırsa bir bildirim alırsınız" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüde ise Chan'ın ekran görüntüsü aldığına dair bir bildirim göründü.Zuckerberg, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye ekledi.

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