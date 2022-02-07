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Zuckerberg'den Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alan kullanıcılara uyarı
Zuckerberg'den Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alan kullanıcılara uyarı
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir hatırlatma ve uyarı yayınladı. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T09:42+0300
2022-02-07T09:47+0300
yaşam
mark zuckerberg
ekran görüntüsü
uyarı
instagram
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Facebook'u kuran ve yıllar içinde WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesine katan Mark Zuckerberg'den kullanıcılara uyarı geldi. Meta çatısı altında yer alan Facebook'a gelecek yeni özelliği duyuran Zuckerberg, kullanıcılara ekran görüntüsü almamaları konusunda uyarıda bulundu.Zuckerberg paylaştığı gönderide, Messenger'a gelen yeni bir güncellemeden bahsetti. Ünlü isim, kaybolan bir mesajın ekran görüntüsü alındığında kullanıcının bildirim alacağını söyledi ve bu özelliğin nasıl göründüğünü tam olarak anlatmak için bir ekran görüntüsü de paylaştı.Eşi Priscilla Chan ile yapılan bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Zuckerberg, "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetleri için yeni güncelleme sayesinde biri kaybolan bir mesajın ekran görüntüsünü alırsa bir bildirim alırsınız" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüde ise Chan'ın ekran görüntüsü aldığına dair bir bildirim göründü.Zuckerberg, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye ekledi.
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mark zuckerberg, ekran görüntüsü, uyarı, instagram, facebook

Zuckerberg'den Facebook Messenger'da ekran görüntüsü alan kullanıcılara uyarı

09:42 07.02.2022 (güncellendi: 09:47 07.02.2022)
© REUTERS / Stephen LamKamuoyuna kullanıcı verilerini koruduklarına dair açıklamalar yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in uzun yıllardır en üst düzey yöneticileriyle kullanıcı verilerine erişimi pazarlamaya dair planları ele aldığı belirtildi.
Kamuoyuna kullanıcı verilerini koruduklarına dair açıklamalar yapan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in uzun yıllardır en üst düzey yöneticileriyle kullanıcı verilerine erişimi pazarlamaya dair planları ele aldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Stephen Lam
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir hatırlatma ve uyarı yayınladı.
Facebook'u kuran ve yıllar içinde WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesine katan Mark Zuckerberg'den kullanıcılara uyarı geldi. Meta çatısı altında yer alan Facebook'a gelecek yeni özelliği duyuran Zuckerberg, kullanıcılara ekran görüntüsü almamaları konusunda uyarıda bulundu.
Zuckerberg paylaştığı gönderide, Messenger'a gelen yeni bir güncellemeden bahsetti. Ünlü isim, kaybolan bir mesajın ekran görüntüsü alındığında kullanıcının bildirim alacağını söyledi ve bu özelliğin nasıl göründüğünü tam olarak anlatmak için bir ekran görüntüsü de paylaştı.
Eşi Priscilla Chan ile yapılan bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaşan Zuckerberg, "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetleri için yeni güncelleme sayesinde biri kaybolan bir mesajın ekran görüntüsünü alırsa bir bildirim alırsınız" ifadelerini kullandı. Söz konusu görüntüde ise Chan'ın ekran görüntüsü aldığına dair bir bildirim göründü.
Zuckerberg, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye ekledi.
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