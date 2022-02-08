https://tr.sputniknews.com/20220208/2-yilda-akaryakit-fiyatlari-iki-kattan-fazla-artti-1053611089.html

2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı

2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı

8 Şubat 2020’de 6.83 TL olan benzin 14.53’e, 6.45 TL olan motorin 15.48’e, 3.93 TL olan LPG 9.80’e yükseldi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

benzin

motorin

lpg

zam

akaryakıt

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45 litre yakıt alan binek bir araç, benzin ile çalışıyorsa 2020 yılında deposunu 307 TL’ye doldururken bugün depo 653 TL’ye doluyor. 2020 yılında motorinle çalışan bir aracın 45 litrelik bir deposu 290 TL’ye dolarken bugün 696 TL’ye doluyor. 45 litre gaz alan bir LPG tankı ise 2020 yılında 176 TL’ye dolarken bugün 441 TL’ye doluyor.

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2022

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benzin, motorin, lpg, zam, akaryakıt, инфографика