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MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220208/2-yilda-akaryakit-fiyatlari-iki-kattan-fazla-artti-1053611089.html
2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı
2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı
8 Şubat 2020’de 6.83 TL olan benzin 14.53’e, 6.45 TL olan motorin 15.48’e, 3.93 TL olan LPG 9.80’e yükseldi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:52+0300
2022-02-08T15:52+0300
2022-02-08T15:52+0300
multimedya
benzin
motorin
lpg
zam
akaryakıt
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45 litre yakıt alan binek bir araç, benzin ile çalışıyorsa 2020 yılında deposunu 307 TL’ye doldururken bugün depo 653 TL’ye doluyor. 2020 yılında motorinle çalışan bir aracın 45 litrelik bir deposu 290 TL’ye dolarken bugün 696 TL’ye doluyor. 45 litre gaz alan bir LPG tankı ise 2020 yılında 176 TL’ye dolarken bugün 441 TL’ye doluyor.
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Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104018/59/1040185985_187:0:936:562_1920x0_80_0_0_67d209664acd7fa5b7a95728853ca3f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
benzin, motorin, lpg, zam, akaryakıt, инфографика
2 yılda akaryakıt fiyatları iki kattan fazla arttı Abone ol
8 Şubat 2020’de 6.83 TL olan benzin 14.53’e, 6.45 TL olan motorin 15.48’e, 3.93 TL olan LPG 9.80’e yükseldi.
45 litre yakıt alan binek bir araç,
benzin ile çalışıyorsa 2020 yılında deposunu 307 TL’ye doldururken bugün depo 653 TL’ye doluyor.
2020 yılında
motorinle çalışan bir aracın 45 litrelik bir deposu 290 TL’ye dolarken bugün 696 TL’ye doluyor.
45 litre gaz alan bir
LPG tankı ise 2020 yılında 176 TL’ye dolarken bugün 441 TL’ye doluyor.