https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-disislerinden-rusyanin-ukraynayi-isgali-an-meselesi-aciklamasinda-geri-adim-1053585887.html
ABD Dışişleri'nden 'Rusya’nın Ukrayna’yı işgali an meselesi' açıklamasında geri adım
ABD Dışişleri'nden 'Rusya’nın Ukrayna’yı işgali an meselesi' açıklamasında geri adım
Beyaz Saray’ın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da 'Rusya'nın Ukrayna’yı işgali an meselesi' açıklamasını farklı bir yorumla geri almaya çalıştı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın günlük basın toplantısında Washington yetkililerinin Ukrayna krizine ilişkin bazı açıklamalarını değiştirmeye dönük çabaları dikkati çekti.Bir gazetecinin yönetimin 'Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi' olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin sorusuna yanıt veren Price, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki ‘an meselesi’ kaçınılmaz son anlamına geliyor."Gazetecinin “Yönetimden kimse işgal an meselesidir demedi mi diyorsunuz yani?” sorusuna ise Price, "Potansiyel olarak an meselesidir" demiş olabileceklerini iddia etti.Price, "Eğer işgal an meselesi olsaydı, diplomasiye ve diyaloğa öncelik vermezdik" iddiasında bulundu.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi olduğunu ifade etmişti.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de defalarca Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini dile getirmişti.Psaki daha sonra 2 Şubat'ta, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "an meselesi" açıklamalarına ilişkin “Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/pentagon-rusyanin-ukrayna-sinirina-hipersonik-silah-konuslandiracagina-dair-isaret-yok-1053581038.html
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ABD Dışişleri'nden 'Rusya’nın Ukrayna’yı işgali an meselesi' açıklamasında geri adım
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Beyaz Saray’ın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da 'Rusya'nın Ukrayna’yı işgali an meselesi' açıklamasını farklı bir yorumla geri almaya çalıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın günlük basın toplantısında Washington yetkililerinin Ukrayna krizine ilişkin bazı açıklamalarını değiştirmeye dönük çabaları dikkati çekti.
Bir gazetecinin yönetimin 'Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi' olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin sorusuna yanıt veren Price, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki ‘an meselesi’ kaçınılmaz son anlamına geliyor."
Gazetecinin “Yönetimden kimse işgal an meselesidir demedi mi diyorsunuz yani?” sorusuna ise Price, "Potansiyel olarak an meselesidir" demiş olabileceklerini iddia etti.
Price, "Eğer işgal an meselesi olsaydı, diplomasiye ve diyaloğa öncelik vermezdik" iddiasında bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının an meselesi olduğunu ifade etmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de defalarca Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceğini dile getirmişti.
Psaki daha sonra 2 Şubat'ta, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "an meselesi" açıklamalarına ilişkin “Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.