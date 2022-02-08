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https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-hackerlari-yakaladi-36-milyar-dolarlik-kripto-paraya-el-koydu-1053628359.html
ABD hackerları yakaladı, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu
ABD hackerları yakaladı, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu
ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto paranın ele... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:34+0300
2022-02-08T22:34+0300
abd
hack
hacker
abd adalet bakanlığı
kripto para
kripto
bitfinex
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ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3.6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.Değeri şu anda yaklaşık 4.5 milyar dolarAdalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu duyurdu.'Kripto paranın suçlular için güvenli bir sığınak olmadığı gösterildi'Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti.
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abd, hack, hacker, abd adalet bakanlığı, kripto para, kripto, bitfinex

ABD hackerları yakaladı, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

22:34 08.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicBitcoin - dolar
Bitcoin - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto paranın ele geçirildiğini ve 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.
Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3.6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.

Değeri şu anda yaklaşık 4.5 milyar dolar

Adalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu duyurdu.

'Kripto paranın suçlular için güvenli bir sığınak olmadığı gösterildi'

Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.
Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti.
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