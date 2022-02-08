https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-hackerlari-yakaladi-36-milyar-dolarlik-kripto-paraya-el-koydu-1053628359.html

ABD hackerları yakaladı, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

ABD hackerları yakaladı, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto paranın ele... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:34+0300

2022-02-08T22:34+0300

2022-02-08T22:34+0300

abd

hack

hacker

abd adalet bakanlığı

kripto para

kripto

bitfinex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049919225_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_ad06b7d70df17b7a16d6186f86859f2c.jpg

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitfinex'in 2016'da hacklenmesi sırasında çalınan 119.754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein ve eşi Heather Morgan'ın tutuklandığı aktarıldı.Açıklamada, söz konusu hackleme sırasında çalınan 3.6 milyar doların üzerinde değere sahip kripto para birimine el konulduğu kaydedildi.Değeri şu anda yaklaşık 4.5 milyar dolarAdalet Bakanlığının açıklamasında, söz konusu dönemde çalınan kripto paraların toplam değerinin ise şu anda yaklaşık 4,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ele geçirilen tutarın Adalet Bakanlığının şimdiye kadarki en büyük mali haczi olduğunu duyurdu.'Kripto paranın suçlular için güvenli bir sığınak olmadığı gösterildi'Monaco, tutuklamaların kripto para biriminin "suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını" gösterdiğini ifade etti.Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex, Ağustos 2016'da yaklaşık 120.000 Bitcoin'in çalındığı bir güvenlik ihlali bildirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, hack, hacker, abd adalet bakanlığı, kripto para, kripto, bitfinex