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https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-rusya-ile-tatbikatlarin-seffafligini-artirma-tedbirlerini-gorusmekten-memnuniyet-duyuyoruz-1053632200.html
ABD: Rusya ile tatbikatların şeffaflığını artırma tedbirlerini görüşmekten memnuniyet duyuyoruz
ABD: Rusya ile tatbikatların şeffaflığını artırma tedbirlerini görüşmekten memnuniyet duyuyoruz
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Washington’un askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:50+0300
2022-02-08T23:50+0300
dünya
abd
rusya
wendy sherman
tatbikat
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Avrupa güvenliği konusunda yeniden başlatılan diyalog açılışında, ABD’nin askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve onlara bağlı riskleri azaltmak için fırsatlar gördüğünü ifade etti.Sherman, “Askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik seçeneklerin tartışılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve askeri tatbikatlarla ilgili riskleri azaltmak için fırsatlar görüyoruz. (AGİT) Viyana Belgesinin modernizasyonu bağlamında ilerlemeye yönelik bazı olası yollar önerdik ve bu süreci sürdürmeyi bekliyoruz” diye konuştu.Sherman ayrıca AGİT'i Avrupa güvenlik konularını tartışmak için en uygun platform olarak gördüğünü vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/global-times-abd-avrupadaki-pozisyonunu-guclendirmek-icin-ukraynada-savas-fikrini-empoze-ediyor-1053601632.html
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abd, rusya, wendy sherman, tatbikat

ABD: Rusya ile tatbikatların şeffaflığını artırma tedbirlerini görüşmekten memnuniyet duyuyoruz

23:50 08.02.2022
© REUTERS / Johanna GeronABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Washington’un askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve onlara bağlı riskleri azaltmak için fırsatlar gördüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Avrupa güvenliği konusunda yeniden başlatılan diyalog açılışında, ABD’nin askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik tedbirler konusunda Rusya ile yapılan görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını ve onlara bağlı riskleri azaltmak için fırsatlar gördüğünü ifade etti.
Sherman, “Askeri tatbikatların şeffaflığını artırmaya yönelik seçeneklerin tartışılmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve askeri tatbikatlarla ilgili riskleri azaltmak için fırsatlar görüyoruz. (AGİT) Viyana Belgesinin modernizasyonu bağlamında ilerlemeye yönelik bazı olası yollar önerdik ve bu süreci sürdürmeyi bekliyoruz” diye konuştu.
Sherman ayrıca AGİT'i Avrupa güvenlik konularını tartışmak için en uygun platform olarak gördüğünü vurguladı.
ABD AB - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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