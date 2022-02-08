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https://tr.sputniknews.com/20220208/abd-ve-japonya-trump-donemi-celik-tarifelerinin-kaldirilmasi-icin-anlasmaya-vardi-1053586464.html
ABD ve Japonya, Trump dönemi çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı
ABD ve Japonya, Trump dönemi çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı
ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin kısmen kaldırılması için Japonya ile anlaştı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T03:03+0300
2022-02-08T03:03+0300
ekonomi
abd
japonya
gümrük vergisi
çelik
anlaşma
tarife
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ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği'nin (AB) ardından Japonya ile de anlaşma sağladı.ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın çelik endüstrisinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.Anlaşma ile Japonya'dan her yıl ithal edilen 1.25 milyon metrik tona kadar çeliğine ülkeye gümrüksüz girmesine izin verileceği, bu seviyenin üzerindekilerin yüzde 25 vergiye tabi olacağı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.Japonya'nın çelik sektöründeki fazla kapasitenin azaltılmasına yönelik atılacak adımlar konusunda ise iki ülke arasındaki müzakerelerin devam edeceği belirtildi.Alüminyum ürünlerine yönelik uygulanan gümrük verileri söz konusu anlaşmanın kapsamında yer almadı.ABD, 2018 yılında 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD, tarifeler uygulanmaya başlamadan önce 2017'de Japonya'dan yaklaşık 1.7 milyon metrik tok çelik ithal etmişti. Ülkenin Japonya'dan çelik ithalatı 2019'a kadar 1.1 milyon tona düşmüştü.ABD, Ekim 2021'de, AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200821/avrupa-birligi-ile-abd-gumruk-vergisi-indiriminde-anlasti-1042698609.html
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abd, japonya, gümrük vergisi, çelik, anlaşma, tarife

ABD ve Japonya, Trump dönemi çelik tarifelerinin kaldırılması için anlaşmaya vardı

03:03 08.02.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueABD - Japonya - bayrak
ABD - Japonya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ABD yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çeliğe uyguladığı yüzde 25 gümrük vergisinin kısmen kaldırılması için Japonya ile anlaştı.
ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ürünlerine yönelik gümrük vergisi sorununda Avrupa Birliği'nin (AB) ardından Japonya ile de anlaşma sağladı.
ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın çelik endüstrisinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.
Anlaşma ile Japonya'dan her yıl ithal edilen 1.25 milyon metrik tona kadar çeliğine ülkeye gümrüksüz girmesine izin verileceği, bu seviyenin üzerindekilerin yüzde 25 vergiye tabi olacağı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu uygulamanın 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceği aktarıldı.
Japonya'nın çelik sektöründeki fazla kapasitenin azaltılmasına yönelik atılacak adımlar konusunda ise iki ülke arasındaki müzakerelerin devam edeceği belirtildi.
Alüminyum ürünlerine yönelik uygulanan gümrük verileri söz konusu anlaşmanın kapsamında yer almadı.
ABD, 2018 yılında 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ABD, tarifeler uygulanmaya başlamadan önce 2017'de Japonya'dan yaklaşık 1.7 milyon metrik tok çelik ithal etmişti. Ülkenin Japonya'dan çelik ithalatı 2019'a kadar 1.1 milyon tona düşmüştü.
ABD, Ekim 2021'de, AB ile çelik ve alüminyum vergilerindeki anlaşmazlıkta uzlaşmaya varmıştı.
ABD - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2020
DÜNYA
Avrupa Birliği ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı
21 Ağustos 2020, 22:35
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