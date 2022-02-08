Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220208/abdde-10-calisandan-7si-para-biriktiremiyor-1053627526.html
Araştırma: ABD'de 10 çalışandan 7'si para biriktiremiyor
Araştırma: ABD'de 10 çalışandan 7'si para biriktiremiyor
ABD'de yapılan yeni araştırma, her 10 Amerikalıdan 7'sinin ay başını zor getirebildiğini, mevcut gelirleriyle para biriktirmelerinin mümkün olmadığını ortaya... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:16+0300
2022-02-08T22:17+0300
dünya
abd
fakirlik
para
banka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053450431_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7c67d5bcae473dccb2d858e13f60e273.jpg
StudyFinds isimli araştırma kurumunun anketinde ABD'liler, ülkenin içinde bulunduğu mali durumun para biriktirmelerini giderek zorlaştırdığını vurgularken, her 10 kişiden sadece 3'ü maaşından para artırabildiğini belirtti.Ankete katılanların yüzde 63'ü, istedikleri yaşam tarzlarını karşılayacak mali güvenlik düzeyine ulaşamadıklarını ifade etti.Mali rahatlığa ulaşmak isteyen ABD'lilerin yüzde 45'inin sosyal medyadan, yüzde 44'ünün ise ailelerinden bilgi alma yolunu seçtikleri ortaya çıktı.ABD'liler emekliliği 40 yaşından sonra gündemlerine alıyorAnket çalışmasında, sıra emekliliğe geldiğinde ise ortalama bir ABD'linin 40 yaşından itibaren bu konuyu gündemine aldığı, her 10 kişiden 7'sinin yetişkinliğe ulaştıktan sonra kişisel finansal rahatlık anlayışlarının değişmeye başladığı gerçeğiyle karşılaşıldı.Yıllık geliri 150 bin dolardan fazla olan ABD'lilerin yüzde 79'u bankada bir tasarruf hesabının olmasını "çok önemli" görürken yıllık 60 bin ila 90 bin dolar arası gelire sahip olanlar bu görüşe yüzde 54 oranında "evet" dedi.Ayrıca, Y kuşağı olduğunu söyleyenlerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), yaşamlarının bir noktasında gördüğü sağlık tedavisiyle ilgili bir faturanın birikiminin büyük bölümünü alıp götürdüğünü söyledi.Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 57'si için kredi kartı borcunun olmaması, yüzde 54'ü için iyi bir kredi puanına sahip olması, yüzde 53'ü için ev sahibi olması, yüzde 52'si için birikim hesabı veya yan gelirinin olması mali konfor için gerekli temel unsurlar olarak görülüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053450431_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_84bdfb32822559010d99b43383a6606c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, fakirlik, para, banka

Araştırma: ABD'de 10 çalışandan 7'si para biriktiremiyor

22:16 08.02.2022 (güncellendi: 22:17 08.02.2022)
© REUTERS / Andrew KellyABD - New York - kar yağışı
ABD - New York - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Abone ol
ABD'de yapılan yeni araştırma, her 10 Amerikalıdan 7'sinin ay başını zor getirebildiğini, mevcut gelirleriyle para biriktirmelerinin mümkün olmadığını ortaya koydu.
StudyFinds isimli araştırma kurumunun anketinde ABD'liler, ülkenin içinde bulunduğu mali durumun para biriktirmelerini giderek zorlaştırdığını vurgularken, her 10 kişiden sadece 3'ü maaşından para artırabildiğini belirtti.
Ankete katılanların yüzde 63'ü, istedikleri yaşam tarzlarını karşılayacak mali güvenlik düzeyine ulaşamadıklarını ifade etti.
Mali rahatlığa ulaşmak isteyen ABD'lilerin yüzde 45'inin sosyal medyadan, yüzde 44'ünün ise ailelerinden bilgi alma yolunu seçtikleri ortaya çıktı.

ABD'liler emekliliği 40 yaşından sonra gündemlerine alıyor

Anket çalışmasında, sıra emekliliğe geldiğinde ise ortalama bir ABD'linin 40 yaşından itibaren bu konuyu gündemine aldığı, her 10 kişiden 7'sinin yetişkinliğe ulaştıktan sonra kişisel finansal rahatlık anlayışlarının değişmeye başladığı gerçeğiyle karşılaşıldı.
Yıllık geliri 150 bin dolardan fazla olan ABD'lilerin yüzde 79'u bankada bir tasarruf hesabının olmasını "çok önemli" görürken yıllık 60 bin ila 90 bin dolar arası gelire sahip olanlar bu görüşe yüzde 54 oranında "evet" dedi.
Ayrıca, Y kuşağı olduğunu söyleyenlerin dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), yaşamlarının bir noktasında gördüğü sağlık tedavisiyle ilgili bir faturanın birikiminin büyük bölümünü alıp götürdüğünü söyledi.
Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 57'si için kredi kartı borcunun olmaması, yüzde 54'ü için iyi bir kredi puanına sahip olması, yüzde 53'ü için ev sahibi olması, yüzde 52'si için birikim hesabı veya yan gelirinin olması mali konfor için gerekli temel unsurlar olarak görülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce