https://tr.sputniknews.com/20220208/abden-turow-linyit-madenini-kapatmayan-polonyaya-fon-kesintisi-1053624514.html

AB’den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi

AB’den Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'ya fon kesintisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, tüm uyarılara ve kesilen para cezalarına rağmen Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'nın biriken borçları nedeniyle AB... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T20:12+0300

2022-02-08T20:12+0300

2022-02-08T20:12+0300

dünya

ab

polonya

para cezası

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AB Komisyonu, tüm uyarılara ve kesilen para cezalarına rağmen Turow linyit madenini kapatmayan Polonya'nın biriken borçları nedeniyle AB ödeneklerinden 15 milyon euroluk kesinti yapılacağını açıkladı. AB Komisyonu 14 Ocak’ta da Polonya'ya Avrupa Adalet Divanı'nın Turow linyit madeninin kapatılması kararına uymadığı gerekçesiyle 50 milyon euro para ceza kesmiş, Polonya, tebligata rağmen cezayı ödememişti.Geçen sene mayıs ayında alınan karara rağmen kasım ayına kadar faaliyeti durdurulmayan maden nedeniyle AB Komisyonu, 'AB yasalarını ve mahkeme kararlarını uygulamamak' ve madeni kapatmadığı gerekçesiyle Polonya aleyhine günlük 500 bin euroluk para cezası kararı almıştı. Geçen günlerde de AB Komisyonu ve Polonya arasında yapılan müzakereler sonucu anlaşmaya varılması ve madenin Polonya tarafından kapatılmasına rağmen söz konusu cezanın kesilmesi ve uygulanacağının açıklanması Polonya makamlarının tepkisine neden oldu. Bu miktarı ödemeyeceklerini bildiren Polonya hükümetine, AB Komisyonu tarafından "görevimizi yapıyoruz’’ cevabı verildi. Turow linyit madeninin çevreye zarar verip vermediğine ilişkin henüz kesin bir çalışma yapılmadığı aktarılırken, Avrupa Adalet Divanı’nın kapatma kararı ve AB Komisyonu’nun anlaşmaya rağmen 15 milyon euroluk cezayı tahsil etmekte ısrarcı olması bir süredir gergin seyreden AB - Polonya ilişkilerinde yeniden olumsuz bir hava oluşmasına neden oldu.

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ab, polonya, para cezası